Кыргызстан запускает масштабную реформу лицензионно-разрешительной системы

В Кыргызстане сегодня стартовала реформа по пересмотру лицензионно-разрешительной системы в рамках проекта «Регуляторная гильотина». Об этом сообщила пресс-служба секретариата Инвестиционного совета при кабинете министров.

Как отмечается, более 500 нормативных актов подлежат пересмотру, включая лицензии, разрешения и согласования в 15 ключевых отраслях экономики.

На 30 процентов планируется сократить административные процедуры для бизнеса в 2025-2026 годах, согласно планам Министерства экономики.

К разработке изменений привлекли более 40 бизнес-ассоциаций.

Реформа направлена на: Сокращение сроков оформления документов: с 60 до 15 дней для 70 процентов лицензий. Внедрение электронных процедур и передача части функций саморегулируемым организациям. Отмену 20 процентов дублирующих требований, выявленных в ходе предварительного анализа Национального института стратегических инициатив. Внедрение цифровых сервисов для 90 процентов разрешительных процедур к 2026 году.

«Это шанс не просто убрать барьеры, но и создать прозрачные правила для долгосрочного роста», — подчеркнули представители Национального института стратегических инициатив (НИСИ).

Как отмечается, бизнес-ассоциации до 30 августа 2025 года могут подать предложения через специальную форму Минэкономики.

Межведомственная группа проведет аудит всех норм и представит итоги к 1 декабря 2025 года.

В 2026 году упрощенные процедуры протестируют в сферах торговли, строительства и транспорта.

«Только в сфере общепита предприниматели тратят до 200 часов в год на согласования. Реформа сэкономит малому бизнесу около 500 миллионов сомов ежегодно», — отметил представитель Ассоциации ресторанов КР.

По данным НИСИ, если реформу реализуют последовательно, Кыргызстан может подняться на 15+ позиций в рейтинге Всемирного банка Doing Business.