21:12
USD 89.32
EUR 97.15
RUB 1.00
Общество

В Кыргызстане подвели итоги начавшейся земельной амнистии

В рамках земельной амнистии государство планирует передать в частную собственность около 29 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий, узаконить около 117 тысяч домов и 15 тысяч фундаментов. Об этом на пресс-конференции сообщил директор службы земельных ресурсов Абдулат Мырзаев.

«На 26 декабря по республике поступило 71 тысяча 794 обращения граждан, вывешено 8 тысяч 273 списка, выдано 12 тысяч 237 технических паспортов и 444 Государственных акта на право частной собственности на земельные участки»,  сказал он.

Глава ведомства отметил, что с выдачей технических паспортов решаются социальные проблемы граждан, например, регистрация по месту жительства, участие в выборах, направление детей в учебные заведения, посещение больниц и прочее.  

Читайте по теме
Идет торговля. Депутат назвал причину медленной реализации земельной амнистии

Напомним, в конце мая кабинет министров утвердил положение о порядке проведения земельной амнистии. Документ определяет основные правила и процедуры организации работы госорганов и органов местного самоуправления по переводу (трансформации) в категорию земель «населенных пунктов», порядок создания комиссии, ее функции, процедуру формирования списков пользователей, проведения общественного оповещения, принятия исполнительными органами местного самоуправления решений о закреплении прав собственности на объекты земельной амнистии в соответствии с Земельным кодексом и Законом «О регулировании земельно-правовых отношений».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/254571/
просмотров: 2538
Версия для печати
Материалы по теме
В Сокулуке организовали «земельную мафию». Задержаны сотрудники Минсельхоза
Задержан глава Уч-Коргонского айыльного аймака Баткенской области
За махинации с земельными участками задержаны чиновники Ноокенского района
Экс-глава айыл окмоту задержан за незаконную выдачу земельных участков
ГКНБ вернул в госсобственность участок в Оше стоимостью 800 миллионов сомов
В Бишкеке началась массовая выдача красных книг по земельной амнистии
Проданный частникам участок на центральном рынке Узгена вернули государству
За самовольно присоединенные участки будут взимать плату. В мэрии назвали сумму
Участок стоимостью 14 миллионов сомов через суд вернули мэрии Бишкека
Жители «Токольдоша» вышли на митинг к мэрии. Требуют решить вопрос участков
Популярные новости
Крещение-2024. Как правильно окунуться в&nbsp;ледяную воду и&nbsp;не&nbsp;заболеть Крещение-2024. Как правильно окунуться в ледяную воду и не заболеть
В&nbsp;Кыргызстане выявили более 500 очагов сибирской язвы В Кыргызстане выявили более 500 очагов сибирской язвы
Задержание директора &laquo;Берекет&raquo;. Торговцы обратились к&nbsp;Камчыбеку Ташиеву Задержание директора «Берекет». Торговцы обратились к Камчыбеку Ташиеву
Где поплавать. Все крытые бассейны Бишкека на&nbsp;одной карте Где поплавать. Все крытые бассейны Бишкека на одной карте
Бизнес
Активные пользователи приложения &laquo;Мой Beeline&raquo; получили iPhone и&nbsp;другие призы Активные пользователи приложения «Мой Beeline» получили iPhone и другие призы
Стимулирующая лотерея &laquo;Семейные радости&raquo; от&nbsp;компании &laquo;Жемчужина Нила&raquo; Стимулирующая лотерея «Семейные радости» от компании «Жемчужина Нила»
Пополняйте кошелек &laquo;О!Деньги&raquo; без комиссии в&nbsp;терминалах по&nbsp;всей стране! Пополняйте кошелек «О!Деньги» без комиссии в терминалах по всей стране!
Реальный кешбэк в&nbsp;MegaPay при оплате госуслуг! Реальный кешбэк в MegaPay при оплате госуслуг!
21 января, воскресенье
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 22 января: без осадков Прогноз погоды в Кыргызстане на 22 января: без осадков
19:00
Афиша Бишкека на неделю: выставки, концерты и спектакли
18:38
Трое кыргызстанцев похитили в Санкт-Петербурге мужчину и вымогали у него деньги
16:20
На сайте зимней юношеской Олимпиады сборная Кыргызстана указана с новым флагом
16:00
Чудаки парковки. Из-за стоящих на дорогах машин образуются заторы