В Кыргызстане подвели итоги начавшейся земельной амнистии

В рамках земельной амнистии государство планирует передать в частную собственность около 29 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий, узаконить около 117 тысяч домов и 15 тысяч фундаментов. Об этом на пресс-конференции сообщил директор службы земельных ресурсов Абдулат Мырзаев.

«На 26 декабря по республике поступило 71 тысяча 794 обращения граждан, вывешено 8 тысяч 273 списка, выдано 12 тысяч 237 технических паспортов и 444 Государственных акта на право частной собственности на земельные участки», — сказал он.

Глава ведомства отметил, что с выдачей технических паспортов решаются социальные проблемы граждан, например, регистрация по месту жительства, участие в выборах, направление детей в учебные заведения, посещение больниц и прочее.

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Напомним, в конце мая кабинет министров утвердил положение о порядке проведения земельной амнистии. Документ определяет основные правила и процедуры организации работы госорганов и органов местного самоуправления по переводу (трансформации) в категорию земель «населенных пунктов», порядок создания комиссии, ее функции, процедуру формирования списков пользователей, проведения общественного оповещения, принятия исполнительными органами местного самоуправления решений о закреплении прав собственности на объекты земельной амнистии в соответствии с Земельным кодексом и Законом «О регулировании земельно-правовых отношений».