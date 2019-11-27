ГКНБ показал публикации, за которые арестован администратор страницы БеспределKG

Комментарии других пользователей социальной сети на странице БеспределKG и фотография брата беглого президента страны Жаныша Бакиева послужили причиной задержания администратора страницы БеспределKG Афтандила Жоробекова. Пресс-служба ГКНБ предоставила скриншоты публикаций с его страницы.

Читайте по теме Стало известно, за какую публикацию арестован администратор страницы БеспределKG

В ведомстве отмечают, что он неоднократно распространял среди пользователей социальных сетей публикации, содержащие в себе заведомо ложные и провокационные сведения, возбуждающие у широких масс людей негативные эмоции, побуждающие граждан к незаконным и насильственным действиям, которые в итоге привели к чувствам ненависти друг к другу в виде разжигания межрегиональной вражды.

В скриншотах видно, что комментарии, оскорбляющие представителей одного из регионов Кыргызстана и этнической группы, проживающей в КР, а также критику в адрес действующей власти написали подписчики страницы БеспределKG.

Судя по материалам ГКНБ, Афтандил Жоробеков опубликовал фото Жаныша Бакиева, представив его как генерала, также задал вопрос подписчикам, хотят ли они, чтобы в страну вернулся Курманбек Бакиев.