ГКНБ показал публикации, за которые арестован администратор страницы БеспределKG

Комментарии других пользователей социальной сети на странице БеспределKG и фотография брата беглого президента страны Жаныша Бакиева послужили причиной задержания администратора страницы БеспределKG Афтандила Жоробекова. Пресс-служба ГКНБ предоставила скриншоты публикаций с его страницы.
В скриншотах видно, что комментарии, оскорбляющие представителей одного из регионов Кыргызстана и этнической группы, проживающей в КР, а также критику в адрес действующей власти написали подписчики страницы БеспределKG.
Судя по материалам ГКНБ, Афтандил Жоробеков опубликовал фото Жаныша Бакиева, представив его как генерала, также задал вопрос подписчикам, хотят ли они, чтобы в страну вернулся Курманбек Бакиев.