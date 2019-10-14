С инициативой прямых выборов мэра Бишкека выступают гражданские активисты

Гражданские активисты намерены иницировать прямые выборы мэра Бишкека. Об этом на своей странице в Facebook сообщила глава экологического движения MoveGreen Мария Колесникова.

«Совсем скоро в Кыргызстане состоятся выборы в городской кенеш Бишкека. Люди пойдут выбирать тех, кто будет задавать направление развития нашей столицы в последующие годы. В последнее время бишкекчане столкнулись с тем, что предвыборные программы партий депутатами не исполняются, а мэры, как правило, действуют, не прислушиваясь к мнению горожан. Они назначаются «сверху», а депутаты горкенеша единогласно «выбирают» единственного кандидата», — отметила Мария Колесникова.

По ее словам, в связи с этим возникла инициатива выбора мэра горожанами напрямую.

«Когда мэр избирается людьми, он подотчетен им напрямую. Он будет нести ответственность за реализацию программы развития города, которую выбрали горожане. Будут ли у нас делать велодорожки или деньги пустят на подземные переходы, станут ли создавать комфортные площадки и парки или просто менять асфальт, продолжат ли вырубать деревья, будут ли развивать общественный транспорт, закупая автобусы на газе, станет ли город удобным и дружелюбным для маломобильных групп – эти и другие вопросы волнуют сегодня горожан. Но будут ли депутаты и мэр их решать?» — отмечает Мария Колесникова

По данным главы экологического движения MoveGreen, уже набирается инициативная группа небезразличных людей, которые намерены продвинуть народную инициативу прямых выборов мэра.

В связи с изменениями в избирательное законодательство выборы в Бишкекский городской кенеш пройдут весной 2021 года.

Азиз Суракматов был избран мэром столицы Кыргызстана на сессии БГК в августе 2018 года. Он был безальтернативным кандидатом.