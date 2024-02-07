Почему в Кыргызстане до сих пор нет 5G?

5G — это новейшее и самое быстрое поколение мобильной связи, которое обладает огромной пропускной способностью и может одновременно обслуживать множество устройств. Власти Кыргызстана обещают, что вот-вот 5G появится и в Кыргызстане.

Большая часть новых смартфонов на рынке сегодня уже имеют функцию 5G в базовых настройках.

Готовы к работе с новым поколением мобильной связи и сотовые операторы. Но дело никак не сдвинется с мертвой точки.

Частоты есть, аукциона нет

Еще в августе 2022 года Минцифры сообщило, что проведена подготовительная работа, высвобождены перспективные полосы частот. Ведущие операторы мобильной связи провели пилотные тестовые запуски 5G. Они показали скоростные возможности на уровне 1,5 гигабита в секунду. Это почти в десять раз быстрее существующего сейчас в республике 4G.

Кыргызстанцам пообещали, что в скором времени они смогут воспользоваться 5G и оценить все преимущества новейшей технологии.

В феврале 2023 года директор Службы по регулированию и надзору в отрасли связи при Минцифры Жибек Абдуллаева в интервью изданию Economist.kg заявила, что до конца 2023 года власти выделят первые частоты 5G. И дело вроде пошло. 4 июля 2023 года решением Государственной комиссии Кыргызской Республики по радиочастотам были определены полосы радиочастот шириной 350 МГц для внедрения технологии 5-го поколения и реализации через аукцион.

Но на дворе уже 2024-й, а аукцион по частотам 5G еще даже не объявили...

Что у соседей?

На ближайший сосед Казахстан вовсю развивает новейший стандарт связи. Доступ к 5G имеют уже более 2 миллионов человек в 20 городах. Казахстанские операторы видят огромный потенциал развития 5G для сферы медицины, промышленности, земледелия, образования, концепции «умный город», управления системами ЖКХ, безопасности и так далее.

К 2025 году Казахстан планирует подключить к 5G уже 8 миллионов абонентов.

Скорость мобильного интернета в Кыргызстане не растет и в сравнении с другими странами падают страновые рейтинги. Так, по данным сервиса Speedtest на декабрь 2023 года Кыргызстан занимает 100-е место в рейтинге мобильных интернет-скоростей. Тем временем страны, запустившие 5G, уходят в отрыв: к примеру, Казахстан уже на 72-м месте, Узбекистан — на 95-м.

Чем выше скорость интернета, тем выше ВВП

Ряд исследований говорит о положительном влиянии роста скорости интернета на экономику. Чем выше его скорость, тем выше ВВП, продуктивность бизнеса и количество рабочих мест. Быстро растет электронная коммерция, онлайн-банкинг, логистические компании, чья эффективность напрямую зависит от стабильной и скоростной работы интернета. Все это напрямую влияет на качество жизни населения.

Качество мобильного интернета напрямую влияет на ускорение бизнес-процессов и развитие экономики, особенно в регионах.

Вспомним переход на дистанционный формат работы и обучения во время пандемии. Только благодаря оперативному реагированию мобильных операторов на потребности государства, населения и бизнеса продолжалась учеба, работал бизнес, было эффективным информирование граждан.

С 2017 года в Кыргызстане успешно проводятся аукционы на радиочастоты. Правила таких аукционов определены текущим законодательством. Но торги именно на частоты на 5G до сих пор откладываются. Причины до сих пор не известны.