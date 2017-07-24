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Власть

Алмазбек Атамбаев рассказал, почему не будет отзывать иски к Zanoza

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев рассказал на пресс-конференции, почему не будет отзывать иски к Zanoza. Об том он заявил, отвечая на вопрос ИА «24.kg».

Главе государства предложили вспомнить его просьбу в 2011 году «не мочить и дать поработать хотя бы два–три года». Журналисты просьбу выполнили. Сейчас президента попросили вспомнить об этом и отозвать иски к Zanoza. Однако глава государства не согласен.

Что касается Zanoza, то я сам иски смотрел. Почему мы выигрываем суды? Потому что это не журналисты, это клеветники. Они должны отвечать. Даже когда я уйду с поста, я все равно буду с такими газетчиками судиться. Вот часть читаю: «...говорят ряд изданий». Это не ряд изданий, это желтая... Опять хочется назвать литературным, но грубым словом, пахнет хуже некуда. Многомиллионные иски? Для них это не иски. Я прекрасно знаю, кто за ними стоит.

Алмазбек Атамбаев

«Если ты журналист, то это не дает тебе права клеветать и поливать грязью систематически. Я человек, который это испытал на себе. Некоторые правозащитники пишут, что Атамбаев маньяк, хочет отомстить за смерть своей матери и брата. Да, моя мама умерла после того, как увидела передачу, где ее сына объявили врагом народа. Брат умер, потому что меня все время поливали грязью», — рассказал Алмазбек Атамбаев.

«Есть, конечно, люди, которым в рожу плюнешь, а они скажут, что это божья роса. А есть люди, на чьих близких отражается вся эта ситуация. Нельзя так! Надо бояться Бога. Если правда — пишите, хоть расстреляйте. Но клевета — это позор. Если вы за клеветников заступаетесь, это говорит о вашем уровне. Когда мы поднимаем клеветников, политики возникают, вытворяют что хотят. Это противно. Первая и четвертая власть должны бояться Бога. Нужно быть честными!» — заключил он.
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