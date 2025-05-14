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Власть

Большой зал заседаний Жогорку Кенеша отремонтируют к 1 сентября

Большой зал заседаний Жогорку Кенеша отремонтируют к 1 сентября. Об этом на заседании сообщил спикер Нурланбек Тургунбек уулу.

Отметим, большой зал парламента закрыли на реконструкцию 1 мая. Сегодня пленарное заседание законодательного органа проводится в зале заседаний бывшего Дома правительства.

— скриншот из YouTube
Фото — скриншот из YouTube

Ранее сообщалось, что в 2023-м подписано специальное соглашение с Кореей по укреплению технической базы парламента. В рамках проекта большой зал заседаний будет реконструирован, оснащен новейшей современной техникой, что поспособствует цифровизации законотворческой деятельности.

Кроме того, в этом году планируется обновление брусчатки вокруг исторического здания, известного как «Белый дом». Также будут проведены работы по его благоустройству, посадке новых деревьев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/328961/
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