Большой зал заседаний Жогорку Кенеша отремонтируют к 1 сентября. Об этом на заседании сообщил спикер Нурланбек Тургунбек уулу.

Отметим, большой зал парламента закрыли на реконструкцию 1 мая. Сегодня пленарное заседание законодательного органа проводится в зале заседаний бывшего Дома правительства.

Ранее сообщалось, что в 2023-м подписано специальное соглашение с Кореей по укреплению технической базы парламента. В рамках проекта большой зал заседаний будет реконструирован, оснащен новейшей современной техникой, что поспособствует цифровизации законотворческой деятельности.

Кроме того, в этом году планируется обновление брусчатки вокруг исторического здания, известного как «Белый дом». Также будут проведены работы по его благоустройству, посадке новых деревьев.