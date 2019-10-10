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Власть

Выборы-2020. Порог в 9 процентов может привести к политическому коллапсу

Совет экс-спикеров обратился к президенту страны Сооронбаю Жээнбекову, его брату Асылбеку Жээнбекову, торага Жогорку Кенеша Дастанбеку Джумабекову и всему Жогорку Кенешу с просьбой еще раз рассмотреть поправки в избирательное законодательство и снизить порог для прохождения партий в парламент. Об этом бывший торага Ишенбай Кадырбеков рассказал 24.kg.

Мы предложили вернуть порог в 7 процентов. Это наше главное требование. Иначе у нас будет политический коллапс.

Ишенбай Кадырбеков 

«В парламент пройдут две партии, а третья будет представлена номинально. 180 тысяч голосов — это очень много, а партия, набравшая, к примеру, 179 тысяч, — уже не проходит. У нас полтора миллиона избирателей останутся не представленными в высшем законодательном органе страны. А если оппозиция остается за бортом, это приведет к необратимым последствиям. Я понимаю, абсолютная власть кружит голову, но надо еще раз все обдумать — вводить 9 процентов в стране, где только 2 миллиона 300 тысяч человек — постоянный и активный электорат, недопустимо», — сказал Ишенбай Кадырбеков.

Эксперты также назвали поправку о 9 процентах провальной.

Некоторые политики выступают и за снижение избирательного залога. На выборах 2020 года он составит 5 миллионов сомов. Его предлагают сократить до 1 миллиона сомов.
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