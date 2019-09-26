Выборы в Саруу. Как женщины села утерли нос мужчинам

В минувшее воскресенье, 22 сентября, в селе Саруу Джети-Огузского района Иссык-Кульской области прошли выборы в местный кенеш. Они взбудоражили общественность всей страны, гендерный вопрос вновь встал ребром. Почему? Впервые выборы проходили по новому закону, подписанному главой государства 13 августа. По нему за женщинами в местных кенешах закрепили не менее трети мандатов.

30-процентная квота для женщин вызвала у местных мужчин бурю негодования.

Ультиматум президенту

Возможно, эти выборы и нарушения при голосовании и остались бы незамеченными, если бы не обращение кандидатов-мужчин к главе государства Сооронбаю Жээнбекову и торага Жогорку Кенеша Дастанбеку Джумабекову. Мужчины грозили сорвать голосование.Выборы в местный кенеш села Саруу назначили в августе. Кандидаты прошли регистрацию в начале сентября. И вот 18 сентября — практически накануне голосования — участники решили написать письмо властям республики, фактически выставив ультиматум.

В нем они указали, что их недостаточно информировали о изменениях некоторых законов, в частности о 30-процентной квоте для женщин.

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«Это игнорирование наших гражданских и мужских прав. Также это может привести к скандалу между женщинами и мужчинами, — возмущались в письме сельчане. — Если мандат получит женщина с пятью голосами вместо мужчины, который получил 250 голосов, то мы потеряем доверие к законам и государству».

Самое интересное, что под обращением подписались и женщины-кандидаты. Но, по словам гендерного эксперта, которая следила за выборами в Саруу, некоторые подписи получили под давлением.

Победила женская солидарность

Регистрацию прошли 79 кандидатов, из них 16 женщин. Четыре из них представляли единственную партию, участвоввашую в выборах, — «Мекен ынтымагы».

Фото «Азаттыка». Голосование в селе Саруу

По данным ЦИК, в голосовании участвовали 1 тысяча 797 человек, что составило 34,6 процента от общего числа местных жителей, включенных в список избирателей.

Выборы прошли в трех округах — Сарууйском, Санаторском и Чабалдаевском.

Девять женщин стали депутатами. Пока заявлений об отказе от мандата не поступило.

Опасения жалобщиков, что женщины наберут максимум пять голосов, не оправдались. Кандидатки показали неплохие результаты. Например, Айнур Оморова получила 190 голосов, заняв среди 28 кандидатов второе место.

В этом округе за некоторых мужчин проголосовали всего около 20 сельчан.

Уже третий созыв являюсь депутатом местного кенеша. Однако в этот раз из-за квоты борьба была ожесточенной. Айнур Оморова

Кандидатки отмечают, что, несмотря на споры и давление мужчин, женщины села решили отстоять свои права и не отказываться от намеченной цели — стать депутатами.

«На некоторых действительно оказывали давление, пришлось выслушать в свой адрес много неприятных слов. Но мы, женщины, поддержали друг друга и решили идти до конца. Если, например, моя сноха захочет баллотироваться, ее тоже поддержу. Это ее право», — рассказала депутат Сарууйского айыльного кенеша Шайымкул Умоталиева.

Не пугайте – не запугаете

Местные мужчины пугают коллег-женщин работой до поздней ночи, и, дескать, в сельском совете будут обсуждать вопросы, которые тем могут оказаться не по зубам. Новоизбранных депутатов такими трудностями не испугать.

«Говорят, что нам будет трудно понять вопросы ирригации. Разве женщины села не участвовали в поливных работах и не трудились допоздна? Ничего страшного или непонятного для нас в этих вопросах нет», — заявила Шайымкул Умоталиева.

Самым молодым депутатом местного кенеша Саруу стала Назик Акбарова. Ей 28 лет, она учитель начальных классов.

Назик Акбарова уверена, что успеет и домашними делами заниматься, и воспитывать четверых детей, И работать в школе, и будет полезной в кенеше. Она решила баллотироваться по настоянию мужа, который решил уступить манда супруге.

«Он меня поддержал. Сказал, что я тоже могу работать депутатом и активно участвовать в решении сельских проблем. Думаю, недопонимания с коллегами-мужчинами не будет», — заметила она.

Весной, как ожидается, выборы пройдут в 5 городах и 26 айыльных кенешах страны. Так что еще увидим женскую силу.

Депутатами Сарууйского айыльного кенеша стали:

— Шайымкул Умоталиева, 65 лет, пенсионерка, председатель села Саруу;

— Айнур Оморова, 43 года, врач районного ЦОПВ;

— Клара Шекенбаева, 52 года, специалист по хозяйственным делам детского сада «Нур»;

— Самара Акматова, 37 лет, учитель в школе имени Чабалдаева;

— Гульмира Абдрасулова, 58 лет, специалист социального фонда села Кызыл-Суу;

— Умуткор Ибраева, 56 лет, бухгалтер районного отдела архитектуры, баллотировалась от партии «Мекен ынтымагы»;

— Айымкан Качкынбаева, 67 лет, учитель в школе имени Сыдыкова.

Женщинам республики надо брать пример с жительниц села Саруу. Молодцы, что еще добавить!..