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Власть

Сооронбай Жээнбеков призвал не бояться и открыто бороться с коррупцией

Фото пресс-службы президента КР

«Не бойтесь, открыто боритесь с любыми проявлениями коррупции», — заявил президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков на встрече с жителями Тюпского района Иссык-Кульской области. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

«Борьба с коррупцией не остановится. В этой борьбе президент один не справится. У меня есть воля — как президент буду стоять во главе этой борьбы. Но есть и те, которые не желают этого», — сказал Сооронбай Жээнбеков.

«Как говорят, «горбатого могила исправит», те, которые привыкли кормиться из большой кормушки, теперь не хотят терять этого. Коррупции не будет лишь тогда, когда мы все вместе будем бороться с этим злом. Все замешанные в коррупции чиновники, вне зависимости от их былых заслуг и ранга, какую бы ветвь власти они не представляли, обязательно понесут строжайшее наказание», — заявил глава государства.

Руководители местных органов власти, правоохранительных структур, обращаюсь к вам, хватит занимать позицию «моя хата с краю».

Сооронбай Жээнбеков

«Не бойтесь, открыто боритесь с любыми проявлениями коррупции. Иначе это губительно скажется на будущем нашего государства, нашего народа», — призвал глава государства.

Он отметил, что коррупция там, где есть непосредственный контакт между человеком, нуждающимся в оказании государственной услуги, и чиновником. Чтобы это исправить, внедряется система, исключающая такой контакт.

«Вот тогда, во-первых, мы ликвидируем бюрократию, а во-вторых, не будет коррупции», — заключил президент Сооронбай Жээнбеков.
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