13:02
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Сооронбай Жээнбеков опять обещает раскрытие новых коррупционных фактов

В стране на всех уровнях власти продолжается борьба с коррупцией. Об этом на конференции «Кыргызстан: национальный диалог по региональному развитию» заявил президент Сооронбай Жээнбеков.

Он отметил, что коррупция препятствует экономическому развитию государства.

«Коррупция вошла в нашу систему глубже, чем мы предполагали. Сейчас раскрываются многие коррупционные факты, еще больше фактов будет раскрыто. Нам не удастся вытащить страну из экономического болота при наличии коррупции. Многие проекты невозможно реализовать именно из-за коррупционных схем. Когда весь народ будет поддерживать эту борьбу, только тогда мы достигнем результатов», — заявил Сооронбай Жээнбеков.

Он напомнил, что в Кыргызстане принят закон, защищающий граждан, заявивших о коррупции.

Ранее президент уже обещал новые факты о коррупционерах Кыргызстана. 9 января на встрече с жителями Сокулукского района он признался, что размах коррупции в стране оказался намного шире, чем думали ранее.

«Скоро будет раскрыто еще много вопиющих фактов», — пообещал тогда глава государства.
Ссылка:
просмотров: 1173
Версия для печати
Материалы по теме
Судья Кара-Суйского района требовал взятку за решение дела. Его оправдали
Коррупция в налоговой. Начальника УГНС временно отстранили от должности
Год борьбы с коррупцией. Что изменилось в Кыргызстане за это время
Сооронбаю Жээнбекову советуют, как, где и с кем бороться с коррупцией
В Кыргызстане проверят участие чиновников в работе горнодобывающих компаний
Инвесторы опасаются связываться с коррумпированными чиновниками Кыргызстана
Подписан Закон «О защите лиц, сообщивших о коррупционных правонарушениях»
Кыргызстанцев, сообщивших о коррупции, будут защищать. Закон подписан
Коррупция в налоговой. Финпол выявил схему в Джалал-Абадской области
ГСМ, долги, баптисты... Что творится в государственном охотничьем хозяйстве
Популярные новости
Обновление. Азиз Суракматов перетряхнул мэрию Бишкека Обновление. Азиз Суракматов перетряхнул мэрию Бишкека
Лидер движения &laquo;СДПК без Атамбаева&raquo; рассказал, кто за&nbsp;ним стоит Лидер движения «СДПК без Атамбаева» рассказал, кто за ним стоит
Возвращение активов Бакиева. Представитель Госдепа США посетит Кыргызстан Возвращение активов Бакиева. Представитель Госдепа США посетит Кыргызстан
В&nbsp;правительстве Кыргызстана вновь заговорили о&nbsp;доступе к&nbsp;банковским счетам В правительстве Кыргызстана вновь заговорили о доступе к банковским счетам
Бизнес
Интернет в&nbsp;подарок при подключении проводного телефона ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; Интернет в подарок при подключении проводного телефона ОАО «Кыргызтелеком»
MegaCom снижает стоимость на&nbsp;внесетевые звонки MegaCom снижает стоимость на внесетевые звонки
4G&nbsp;LTE-сеть О! улучшена еще в&nbsp;32&nbsp;населенных пунктах Нарынской области 4G LTE-сеть О! улучшена еще в 32 населенных пунктах Нарынской области
Мобильный банкинг &laquo;BTA24&raquo;: меняем жизнь к&nbsp;лучшему Мобильный банкинг «BTA24»: меняем жизнь к лучшему