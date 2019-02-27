Сооронбай Жээнбеков опять обещает раскрытие новых коррупционных фактов

В стране на всех уровнях власти продолжается борьба с коррупцией. Об этом на конференции «Кыргызстан: национальный диалог по региональному развитию» заявил президент Сооронбай Жээнбеков.

Он отметил, что коррупция препятствует экономическому развитию государства.

«Коррупция вошла в нашу систему глубже, чем мы предполагали. Сейчас раскрываются многие коррупционные факты, еще больше фактов будет раскрыто. Нам не удастся вытащить страну из экономического болота при наличии коррупции. Многие проекты невозможно реализовать именно из-за коррупционных схем. Когда весь народ будет поддерживать эту борьбу, только тогда мы достигнем результатов», — заявил Сооронбай Жээнбеков.



Он напомнил, что в Кыргызстане принят закон, защищающий граждан, заявивших о коррупции.

Ранее президент уже обещал новые факты о коррупционерах Кыргызстана. 9 января на встрече с жителями Сокулукского района он признался, что размах коррупции в стране оказался намного шире, чем думали ранее.

«Скоро будет раскрыто еще много вопиющих фактов», — пообещал тогда глава государства.