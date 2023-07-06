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Задержан подозреваемый в коррупции. Сообщается, что он племянник Садыра Жапарова

В Бишкеке задержан родственник президента Садыра Жапарова Улан Жапаров. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что 32-летний Улан Жапаров, уроженец села Кен-Суу Иссык-Кульской области, водворен в СИЗО-1 Бишкека.

«По предварительным данным, уголовное дело возбуждено по статье «Коррупция» УК КР. Дело расследует следственная служба МВД», — сообщили редакции.

В Первомайском районном суде столицы 24.kg подтвердили, что У. Ж. постановлением суда взят под стражу до 26 июля.

По данным источников редакции, он приходится сыном Ракымжану Жапарову — двоюродному брату Садыра Жапарова.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/269740/
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