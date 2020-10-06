Работа на Кара-Кече остановлена. Месторождение захватили

В Нарынской области приостановлена работа угольного месторождения Кара-Кече. Об этом сообщают пользователи социальных сетей.

Отмечается, что сегодня примерно в 15.00 филиал госпредприятия «Кыргызкомур», расположенный на участке «Центральный» Джумгальского района Нарынской области, захвачен группой людей. На месторождение приехали около 100 человек.

Фото из соцсетей. Митингующие захватили месторождение Кара-Кече

«При этом у работников кассы изъято около полумиллиона сомов, полученных от продажи угля. Кроме того, они забрали все накладные на перевозку угля. Эти люди вынудили написать заявление об увольнении по собственному желанию директора и главного инженера филиала», — говорится в письме «Кыргызкомура» в ГКПЭН.