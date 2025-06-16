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Общество

Жара. Сокращать рабочее время в Кыргызстане не будут

В действующем Трудовом кодексе Кыргызстана не предусмотрена норма об ограничении рабочего времени в жару. Об этом 24.kg сообщили в Министерстве труда, социального обеспечения и миграции.

По данным ведомства, в соответствии с трудовым законодательством работодатель обязан обеспечивать безопасные и здоровые условия труда. Это включает соблюдение требований охраны труда и принятие необходимых мер по защите здоровья работников, особенно при работе в условиях высоких температур.

В случае возникновения ситуаций, связанных с нарушением трудовых прав либо угрозой жизни и здоровью работников, рекомендуется обращаться в органы инспекции труда для проведения соответствующих проверок и принятия мер в рамках действующего законодательства.

Отметим, что в Кыргызстане ожидается жара до 41 градуса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/332880/
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