Кадырбек Атамбаев: Троллейбусы в Бишкеке надо не ликвидировать, а развивать

Троллейбусы в Бишкеке надо не ликвидировать, а развивать. Такое мнение высказал на своей странице в Facebook лидер фракции социал-демократов в столичном горкенеше Кадырбек Атамбаев.

Он отметил, что два месяца назад писал о намерениях мэрии по отказу от троллейбусов в городе. По словам лидера фракции, сегодня проблема получила серьезные очертания в лице серьезных планов по ликвидации троллейбусов в столице путем трансформации депо в электробусные.

Планы по замене троллейбусов электробусами уже принесли крупные затраты. Кадырбек Атамбаев

Он подчеркнул, что финансирование, предусмотренное Азиатским банком развития в 2020 году, составило $50 миллионов для покупки 100-120 единиц электробусов вместе с зарядными станциями.

«Для сравнения: в 2017-м власти Бишкека договорились с Европейским банком реконструкции и развития и при финансировании в 7 миллионов евро приобрели 52 троллейбуса, а это практически четырехкратная разница в цене с закупленными электробусами», — заметил лидер фракции социал-демократов в горкенеше.

По его словам, также стоит учесть и климатические условия нашего региона. Эксплуатация аккумуляторных батарей в резко континентальном климате, особенно зимой, сильно снижает их эффективность. Это повышает энергопотребление и уменьшает общую эффективность работы электробусов.

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«Примером может служить столица Норвегии Осло, где при морозе в −15 градусов электробусы попросту вышли из строя. Важен и вопрос экологической устойчивости. Утилизация литийионных батарей представляет собой сложную и дорогостоящую задачу, сопряженную с серьезными экологическими рисками», — считает Кадырбек Атамбаев.

Он добавил, что существенное увеличение количества единиц подвижного состава, необходимое для обеспечения того же уровня обслуживания, что и у троллейбусов, приведет к повышению затрат и усложнению эксплуатации. По словам лидера фракции, для работы на одних и тех же маршрутах электробусов требуется примерно в 1,5 раза больше (для поддержания одинаковых интервалов), чем троллейбусов или автобусов из-за зарядных станций.

«Современные троллейбусы продолжают оставаться более экономичным и практичным решением по сравнению с электробусами, особенно учитывая разницу в затратах на покупку и обслуживание. Также значительно дешевле обходится поддержка контактных сетей, в отличие от установки и эксплуатации зарядных станций для электробусов», — полагает он.

Полностью разрушать троллейбусную инфраструктуру в угоду электробусам попросту глупо! Кадырбек Атамбаев

Он добавляет, что троллейбусная система Бишкека, заложенная 13 августа 1946-го постановлением Совета министров Кыргызстана, представляет собой значимый элемент исторического и культурного наследия города.

«В период своего расцвета троллейбусная сеть обслуживала 18 маршрутов на общую протяженность 232 километра, функционировало 18 преобразовательных подстанций общей мощностью 43 тысячи киловатт, а также были развернуты 204 километра контактных и 128 километров кабельных сетей», — написал политик.

Троллейбусы не только представляют собой экологичный и эффективный вид транспорта, но и являются живым символом истории города, отражая его развитие и трансформацию. Кадырбек Атамбаев

По его словам, ликвидация троллейбусной системы означала бы не только потерю удобного и доступного способа передвижения, но и утрату значимой части культурного наследия Бишкека, которое напоминает нам о важных исторических этапах развития города.

«Учитывая мировой опыт, где города, такие как Прага, Баодин, Шанхай и Пекин, активно восстанавливают и развивают троллейбусные системы, а французский Лион и австрийский Зальцбург и вовсе сделали это своей визитной карточкой, стоит задуматься о возрождении и усилении троллейбусной сети Бишкека вместо строительства новых типов транспортной инфраструктуры, таких как канатные дороги», — считает Кадырбек Атамбаев.

Он убежден, что потеря троллейбусов в городе — это реальная угроза, которая требует нашего внимания. Муниципалитету необходимо серьезно подойти к анализу всех аспектов этого вопроса и выступить против непродуманной ликвидации троллейбусов.

«Это важно не только с точки зрения экономии средств и экологической безопасности, но и для сохранения надежного и доступного общественного транспорта для жителей нашей столицы. Троллейбусы в Бишкеке надо не ликвидировать, а развивать», — подытожил лидер фракции социал-демократов.

Ранее Инициатива по защите троллейбусов сообщила, что этот вид транспорта находится под угрозой замены электробусами. Активисты создали петицию по сохранению бишкекских троллейбусов.