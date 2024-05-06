Бишкек может остаться без троллейбусов? Создана петиция

Бишкекские троллейбусы находятся под угрозой замены электробусами. Об этом сообщается на странице Инициативы по защите троллейбусов в Instagram.



Отмечается, что серьезными проблемами города являются экологическая и транспортная: чрезмерный уровень автомобилизации, что провоцирует пробки и загрязнение воздуха. Это подтолкнуло мэрию к активным действиям.

«Важным шагом в этом направлении стало развитие общественного транспорта. Столица начала закупать, в том числе на грантовые средства, более экологичные виды транспорта — электробусы и газовые автобусы — на смену маршруткам и бензиновым автобусам», — отмечают активисты.

Однако, парадоксальным образом, эти изменения могут привести к тому, что Бишкек может остаться без единственного экологичного вида транспорта, который у него есть еще с советских времен — троллейбусов.

В ответе на запрос ответили, что «рассматривается вопрос о передаче троллейбусов вместе с контактной сетью и тяговыми подстанциями в Ош, Кара-Балту и Токмак для дальнейшей их эксплуатации».

«Причина отказа от троллейбусной сети проста — для новых электробусов нужны депо и электрические подстанции для их подзарядки. Это одно из условий выделения средств Азиатским банком развития на электрификацию общественного транспорта. На сайте АБР также указано, что электробусы «заменят устаревшие троллейбусы», — добавляют в инициативе.

Активисты считают, что это плохо, так как предлагается заменить уже существующую сеть экологичного общественного транспорта пятью маршрутами электробусов, которые просто повторят маршруты движения троллейбусной сети.

«Иными словами, общественного транспорта не становится больше, просто один его тип зачем-то заменяет другой. Газовые автобусы можно вынести и вовсе за скобки: пусть они и экологичнее транспорта на дизеле и бензине, но они точно также генерируют значительное количество вредных выбросов в черте города. Также будут потрачены лишние средства на демонтаж и перенос троллейбусной сети, что в конечном счете сделает замену троллейбусов экономически убыточной и бессмысленной. Множество людей останется без работы — обслуживает троллейбусную сеть в Бишкеке более 600 человек, а на новых местах, напротив, персонал придется набирать и учить с нуля», — подчеркивают они.

Кроме того, создана петиция по сохранению бишкекских троллейбусов.