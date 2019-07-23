Конфликт на границе с Таджикистаном. Когда и из-за чего происходили стычки

22 июля на участке кыргызско-таджикской границы в Баткенской области вновь полыхнуло. На этот раз причиной раздора явилось намерение жителей таджикского анклава Ворух водрузить на неописанном участке Государственный флаг РТ.

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Сельчане из кыргызского Ак-Сая, естественно, возмутились и схватились за камни. Соседи-таджики ответили «перекрестным огнем». Дальше пошло в ход огнестрельное оружие. В результате 14 пострадавших, из которых девять человек — военнослужащие. По данным таджикской стороны, один гражданин РТ погиб, еще десять получили ранения. По факту возбуждено уголовное дело. ГКНБ Таджикистана поспешил выдвинуть версию о провокации кыргызской стороны, чтобы сорвать предстоящую встречу президентов двух стран в Исфаре.

Отметим, что это второй по значимости кровопролитный конфликт на кыргызско-таджикском рубеже за последние четыре месяца. А всего после мартовского противостояния произошло семь стычек с участием жителей приграничных сел Баткенского региона. 24.kg напоминает, когда и почему возникало напряжение.

Тревожный март

13 марта местные жителиперекрыли дорогу Ак-Сай — Тамдык в двух местах. Она как раз прилегает к неописанному участку государственной границы. Тогда жители Воруха и Ак-Сая сошлись в рукопашной. Не обошлось без метания камней и стрельбы. Пострадавшие были с обеих сторон. По традиции ГКНБ Таджикистана обвинил в беспорядках военнослужащих и граждан Кыргызстана, которые, по мнению таджикистанских силовиков, грубо нарушали режим государственной границы, не подчинялись компетентным органам, что привело к эскалации.

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Переговоры между высокими представителями двух государств по урегулированию ситуации начались 14 марта и продолжались четыре дня. 18 марта Кыргызстан и Таджикистан открыли дорогу и движение по трассам Исфара — Ворух и Баткен — Лейлек возобновилось.

Договорились также продлить совместное патрулирование на несогласованных и проблемных участках кыргызско-таджикской границы.

4 апреля Жогорку Кенеш принял постановление по приграничной с Таджикистаном ситуации. Парламент поручил правительству в кратчайшие сроки трансформировать 52 гектара Ак-Сайского айыл окмоту, чтобы люди могли строить и возделывать землю. Кроме того, селу Ак-Сай нужно, по мнению нардепов, придать особый статус. Полномочным представителем кабмина в регионе, акимами, главами айыл окмоту следовало также назначать людей с опытом, с которыми считались бы представители РТ.

В постановление включили вопрос о скорейшем решении социальных проблем приграничных территорий, незамедлительном завершении строительства дорог Ак-Сай — Тамдык, Ак-Сай — Рават, Кок-Таш — Ак-Сай, передислокации войсковых частей Генерального штаба из окрестностей Бишкека в Баткенскую область, увеличении материального обеспечения пограничников.

И снова Ворух

Затишье длилось недолго. 23 апреля произошло очередное столкновение между жителями приграничных населенных пунктов Баткена и Воруха. Ученик второго класса (он из Баткена) бросил камень в сторону жителя Таджикистана, который грузил щебень.

Мальчика забрали милиционеры в Ворух.

Тогда баткенцы вышли на дорогу и потребовали вернуть ребенка. Но сам проездной путь перекрывать не стали. Школьника вернули, люди разошлись.

30 апреля жители таджикского анклава Ворух разбили лобовое стекло машины главы села Ак-Сай Эркина Жолчиева. Он повез по спорной трассе на пастбище скот. Таджики в знак протеста стали бросать камни. Чтобы предотвратить эскалацию, представители двух сел провели экстренные переговоры. Местные власти Воруха обязали виновников оплатить главе Ак-Сая ущерб.

Сарай преткновения и поминальные молитвы

20 мая в селе Карабак Баткенского района в местности Эски-Мазар произошла словесная перепалка между гражданами Кыргызстана и пограничным нарядом Таджикистана. Конфликт разгорелся из-за поломанной двери сарая, где хранились рабочие инструменты граждан КР. Он находится в 5 метрах от условной линии государственной границы на территории РТ. Участок местности не описан, но использовался кыргызстанцами.

Они хотели починить дверь, однако пограничный наряд Таджикистана воспрепятствовал.

Пограничники КР прибыли на место конфликта и провели переговоры с коллегами. В итоге таджикская сторона согласилась, чтобы кыргызстанцы починили дверь сарая и дальше им пользовались.

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Спустя два дня, 22 мая, жители этого же села Карабак поругались уже с военнослужащими таджикистанского погранотряда. Карабакцы совершали поминальные молитвы. В это время появились таджикские пограничники. Люди потребовали, чтобы солдаты покинули кладбище. Для разрешения конфликта на место прибыли пограничные представители двух государств.

Во время переговоров граждане Кыргызстана начали рыть яму на дороге по маршруту движения таджикских пограничников.

Однако конфликт удалось предотвратить. Отметим, что кладбище на участке Эски-Мазар находится в 150 метрах от условной линии государственной границы на территории Таджикистана. Участок местности не описан, но фактически используется гражданами КР.

Дорожные страсти

4 июня в Лейлекском районе Баткенской области местные перекрыли дорогу. Днем ранее жители района потребовали от таджикской семьи разрушить дом, поскольку он построен на арендованной земле.

К консенсусу прийти не удалось, и ночью не довольные тем, что глава семейства не согласился сравнять с землей свое жилище, перекрыли дорогу Исфана — Андарак. Конфликт разрешили милиционеры. Они пояснили, что строение возводится на законных основаниях.

Это не твоя земля

19 июня конфликт, и опять из-за дороги, произошел в селе Там-Тумшук Баткенского района на кыргызско-таджикской границе. Причина в том, что граждане Таджикистана на неописанном участке трассы Исфара — Ворух начали укладывать асфальт. Жители кыргызского села возмутились и вознамерились поколотить строптивых соседей.

На место выехали сотрудники милиции и командир погранзаставы «Орто Боз». Инцидент удалось разрешить. Обошлось без кровопролития.

Не продавай, а то битым будешь

3 июля под кулаки таджикистанца угодил житель села Ак-Сай Баткенского района. Потасовка случилась на газозаправочной станции, расположенной на выезде из села.

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Гражданин Таджикистана потребовал, чтобы хозяин станции (кыргыз) не продавал газ своим соотечественникам. Естественно, получил отказ. В ответ разбил упрямому заправщику голову. Избитый попал в больницу села Самаркандек. А злоумышленнику удалось скрыться от правоохранителей. В ответ на это жители Ак-Сая перекрыли автодорогу Исфара — Ворух. Однако после разъяснительной работы и встречи погранпредставителей Кыргызстана по Баткенскому участку и Таджикистана движение возобновилось.

Из сводки событий на границе с РТ очевидно, что конфликты, грозящие каждый раз перерасти в масштабное столкновение с применением оружия, на спорных участках будут возникать постоянно.

Не хватает земли, воды, пастбищ — вот основные причины, по которым люди берутся за оружие и камни.

Конец противостоянию, как считают эксперты, может положить только договоренность на уровне глав двух государств и только при взаимных уступках. Удастся ли достичь ее на встрече Сооронбая Жээнбекова и Эмомали Рахмона — вопрос открытый. А пока жители соседних сел продолжают слать вдогонку друг другу булыжники и пули.