Вейпы запрещены. Чем их заменить, чтобы не возвращаться к сигаретам?

С 1 июля 2025 года в Кыргызстане вступает в силу запрет на продажу и использование вейпов. Что в этой ситуации делать курильщикам, лишившимся альтернативы классическому употреблению табака?

У взрослых курильщиков, не желающих возвращаться к самой вредной форме табачной продукции — сигаретам, остается легальная альтернатива. Менее вредной заменой вейпам могут стать хиттеры (также известные как системы нагревания табака), на которые запрет не распространяется. Подробнее об этом мы расскажем ниже, а пока разберемся, почему одна из самых популярных категорий бездымных продуктов оказалась «вне закона».

Почему одноразки стали проблемой?

Вейпы являются одним из распространенных способов потребления никотина. Как и хиттеры, они попадают в категорию бездымных продуктов, при использовании которых не выделяются смолы, угарный газ и другие продукты горения. Именно отсутствие процесса горения позволяет ученым в данном случае говорить о менее выраженном негативном воздействии пагубной привычки на организм — научно доказано, что пар или аэрозоль бездымных устройств содержит в разы меньше вредных веществ, чем табачный дым.

Между тем у вейпов существует ряд недостатков, которые в конечном итоге повлекли за собой запрет на их реализацию и использование.

Отсутствие должного регулирования продаж этой категории товаров дает возможность потребителям, не достигшим совершеннолетия, легко покупать такую продукцию.

Подростки беспрепятственно приобретают вейпы в магазинах без предъявления документов, подтверждающих возраст. Вместе с тем из-за слабого контроля рынок наводнили контрафактные устройства и никотиновые жидкости сомнительного качества, привлекающие несовершеннолетних низкой ценой.

Хиттеры — разумный выбор для тех, кто ищет альтернативу

Что с принятием нового запрета делать тем, кто ранее перешел на вейпы для снижения вреда от классического курения?

Лучшее решение — это полный отказ от пагубной привычки. Но если курильщик не хочет возвращаться к сигаретам и при этом не намерен отказываться от курения, то альтернативой остаются хиттеры. Это удобные в применении специальные устройства, которые нагревают табачные стики до температуры, не превышающей 350 градусов. В результате выделяется никотиносодержащий пар без резкого запаха, смол и других опасных продуктов горения. Как и никотиновые жидкости для заправки вейпов, стики для хиттеров имеют разные вкусы — здесь столь важный для пользователя ритуал сохраняется. При этом системы нагревания табака дают более насыщенный табачный вкус.

Таким образом, в сравнении с различными способами доставки никотина хиттеры имеют несколько основных свойств:

Меньше вредных веществ

При нагревании табака хиттеры выделяют на 95 процентов меньше вредных веществ, в отличие от обычной сигареты. Это делает их более безопасной альтернативой курению, что подтверждается научными исследованиями.

Исключение пассивного курения

Находясь в прокуренном помещении или рядом с активным курильщиком, некурящие люди подвержены очень высоким рискам. Они вдыхают в несколько раз больше вредных веществ, так как до 80 процентов всех химических соединений, образующихся при горении сигареты, распространяется в воздухе. Хиттеры исключают риск пассивного курения, поскольку не выделяют ядовитого дыма.

Отсутствие пепла и неприятного запаха

Хиттеры, в отличие от сигарет, не производят пепла и не оставляют неприятного запаха в помещении, на руках, волосах и одежде курящего. Такая альтернатива курению исключает образование третичного дыма, компоненты которого оседают на любых поверхностях, имеют свойство накапливаться на предметах домашнего обихода и впоследствии наносят серьезный вред здоровью.

Сохранение ритуала

Наконец, хиттеры позволяют сохранить привычный ритуал курения, что может быть важно для тех, кто пытается бросить курить с помощью менее вредной альтернативы.