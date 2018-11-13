По предоставленным экспертным данным, трафик мобильного интернета переживает бурный рост и у нас в Кыргызстане, а позицию лидера по емкости и покрытию 4G-сети в стране продолжает удерживать мобильный оператор О!, первый запустивший эту технологию еще в мае 2014 года. А ведь в условиях, когда больше половины населения земного шара теперь онлайн, а аналитики прогнозируют дальнейший взрывной рост мобильного интернета: различных мобильных приложений, «интернета вещей» и использования социальных сетей, развитие сотовых сетей передачи данных 4G становится для страны критично важным.

Ключевыми факторами быстрого роста мобильной интернет-аудитории в последние годы в большой степени являются именно расширение покрытия и емкости сетей 4G/LTE, рост доли смартфонов и доступные тарифы на мобильный интернет.

Так по данным оператора O!, с начала 2017 года по настоящее время количество пользователей мобильного интернета в их сети увеличилось более чем в 2 раза и составляет уже более 75 процентов от всей абонентской базы оператора.

Всего услуги передачи данных оператора O! доступны свыше 5,8 миллиона кыргызстанцев, мобильным интернетом обеспечены все населенные пункты, в которых проживает более двух тысяч человек, и сеть 4G/3G продолжает развиваться.

Особое внимание оператор уделяет расширению сетей четвертого поколения, понимая, что именно сети LTE являются на данный момент драйвером роста трафика и скорости интернета, улучшения качества обслуживания абонентов.

Всего за три года охват 4G-покрытия сети О! вырос с 13,5 до 74,5 процента!

С учетом столь быстрого развития сети 4G у многих жителей страны оператор О! ассоциируется именно с мобильным интернетом и они выбирают О! своим интернет-провайдером. Это определяет также бурный рост проникновения смартфонов в сети, в том числе с поддержкой 4G/LTE.

По данным на октябрь 2018 года, проникновение смартфонов в сети О! превысило 73 процента. При этом потребление на одного абонента в сети оператора значительно выше среднемировых значений. Согласно данным аналитического агентства We Are Social, в среднем один пользователь смартфона потребляет 2,9 гигабайта в месяц.

В целом потребление и объем мобильного интернета в сети оператора выросли в 6 раз по сравнению с 2016 годом. Только представьте себе — в третьем квартале 2018 года объем трафика через мобильную сеть О! составил более 48,5 миллиона гигабайт!

Такой скачок был бы невозможен без вложений, а они значительны. Сумма инвестиций на построение обширной сети и улучшение качества связи с 2016 года по текущий период составила более 55 миллионов долларов.

Темп ежегодного прироста емкости сети 4G/LTE в процентах в последние годы составляет порядка 100.

Иными словами за последние два года емкость сети выросла в 4 раза, а если сравнивать с началом 2016 года — то в 5,7 раза!

К слову, емкость сети — один из основных параметров операторской сети. Она характеризует техническую возможность по оказанию определенных услуг: чем выше емкость — тем большее число абонентов можно обслужить одновременно при прочих равных.

Пару слов стоит сказать и об офисах обслуживания оператора, которые за последние два года были трансформированы в магазины нового формата O!Store. Понимая важность шаговой доступности, компания создала и развивает крупнейшую сеть таких офисов по всей республике. Кадамжай, Исфана, Кызыл-Адыр, Чаек, Ат-Баши, Кербен, Сузак — всех не перечислить, всего более 85 современных офисов, включая самые отдаленные уголки страны.

На фоне данных о росте и развитии компании критично важен тот факт, что мобильный оператор О! — стратегический партнер государства, неоднократно удостоенный звания «Лучший налогоплательщик Кыргызстана» за значительный вклад в формирование государственного бюджета и добросовестное исполнение налогового законодательства.

За неполные 10 лет работы оператора на рынке уже инвестировано более 136 миллионов долларов в реальный сектор экономики страны. Все это в совокупности чрезвычайно важно на пути цифровизации Кыргызстана.

В конечном итоге все это стало возможным только благодаря доверию миллионов кыргызстанцев, которые выбирают О! своим оператором!