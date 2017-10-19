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Выборы

Ручной подсчет голосов окончен. Лидеры президентской гонки не изменились

ЦИК Кыргызстана представил результаты ручного подсчета голосов избирателей. Лидеры президентской гонки остались неизменны.

По итогам ручного подсчета данных со всех участковых избирательных комиссий у Сооронбая Жээнбекова 925 тысяч 361 голос избирателей. Это 54,74 процента от числа проголосовавших. На втором месте Омурбек Бабанов — 569 тысяч 697 голосов, или 33,7 процента.

Третьим остался Адахан Мадумаров. У него 110 тысяч 652 голоса, что составляет 6,55 процента от общего числа избирателей. На четвертом месте Темир Сариев с 43 тысячами 457 голосами (2,57 процента). Остальные кандидаты набрали менее одного процента голосов избирателей.
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