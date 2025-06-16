Экоактивистка Нурзат Абдырасулова обратилась к депутатам Жогорку Кенеша с просьбой отрегулировать езду на квадроциклах и байках по горным склонам. Об этом она написала у себя на странице в Facebook.

По ее словам, езда на квадроциклах и байках по горным склонам приводит не только к негативным экологическим последствиям, угрожают флоре и фауне склонов, но и к конфликтам с местными жителями из-за выхлопов бензина и пыли.

Она предлагает усилить контроль за передвижением механизированных транспортных средств в горных районах и парках.

«Я уверена что, среди эндуристов (водители байков) есть много любителей гор. Я отнюдь не против такого вида спорта, однако нужно не только регулировать, где и в какое время они могут разъезжать, но также и повышать информированность среди них», — отметила активистка.

Женщина обратилась к депутатам Жогорку Кенеша, руководству Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора, Национального парка «Ала-Арча» рассмотреть вопрос регулирования деятельности фирм, которые предлагают услуги квадроциклов и мотобайков.