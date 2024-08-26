В Бишкеке демонтировали уже 14 километров троллейбусных сетей. Об этом на заседании постоянной комиссии БГК по жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-энергетическому комплексу, транспорту, коммуникациям и экологии сообщил директор департамента транспорта мэрии Бакытбек Сарымсаков.

Он отметил, что всего в столице около 220 километров троллейбусных сетей.

Кроме того, демонтировано 75 столбов. По словам чиновника, это сложный процесс, в день получается по три столба демонтировать.

Сегодня на линии выходят 43 троллейбуса и 48 автобусов (которые курсируют по троллейбусным маршрутам). «Работает около пяти линий из десяти», — сказал он.

Ранее мэр Бишкека Айбек Джунушалиев заявил, что в городе полностью уберут троллейбусы. По его словам, электробусы и другой общественный транспорт более мобильные. В решении проблем с пробками их маршрут можно изменить, а с троллейбусами это невозможно.

Муниципалитет предложил передать 100 троллейбусов Ошу, в Бишкеке начали демонтировать контактную сеть, что вызвало обеспокоенность у части горожан.

Поставка электробусов в столицу ожидается в 2025 году.