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На метеостанции «Байтик» снесли незаконно построенное здание МЧС

17:23, 31 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Мырзайым ЖАНЫБЕК КЫЗЫ

На территории метеостанции «Байтик» снесли незаконно возведенное здание Министерства чрезвычайных ситуаций. Строительство велось в водоохранной зоне реки Ала-Арчи. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре.

По ее данным, факт незаконного строительства выявила Военная прокуратура.

По этому делу бывшего министра чрезвычайных ситуаций Бообека Ажикеева привлекли к уголовной ответственности.

Отмечается, что ущерб государству в размере 7 миллионов 650 тысяч сомов возмещен.

Здание снесли на основании решения Аламединского районного суда Чуйской области. В работах участвовали представители департамента государственного архитектурно-строительного контроля и МЧС.

Напомним, в сентябре 2026 года бывшего главу МЧС Бообека Ажикеева задержали по подозрению в злоупотреблении должностным положением. По данным Генпрокуратуры, у строителей не было проектной и разрешительной документации.

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