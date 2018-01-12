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Власть

Депутат призывает чиновников не говорить о коррупции. Скажите: все чисто!

Депутат Курманкул Зулушев посоветовал правоохранительным органам не пиариться в делах коррупции. Об этом он заявил сегодня на заседании парламентской фракции «Республика — Ата Журт».

По его словам, правоохранительные органы в борьбе с коррупцией больше пиарятся.

«В СМИ вы даете всю информацию. А когда мы создаем депутатскую комиссию, вы все материалы засекречиваете. Вы всех называете коррупционерами. Чиновник, которого поймали с тремя тысячами сомов, не коррупционер, а взяточник. Думайте о имидже страны! Перед другими государствами себя показываем как коррумпированную страну! И вы, Аскарбек Шадиев, не должны говорить, что какие-то госорганы коррумпированы. Скажите, что все чисто. Если говорите, то давайте с конкретными фактами», — сказал Курманкул Зулушев.

«Генеральная прокуратура ущерб оценивает предварительно и дает громкие цифры. По окончании следствия и в суде цифры становятся другими — намного скромнее», — добавил он.
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