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Власть

Этническим кыргызам придали социальный статус. Президент подписал закон

Президент Садыр Жапаров подписал Закон «О внесении изменений в Закон «О государственных гарантиях этническим кыргызам, переселяющимся в КР».

Документ был принят Жогорку Кенешем 13 декабря 2023 года. В нем пересмотрены понятия «кайрылман» и «статус кайрылмана», предусматривающие, кроме правового, также социальный статус лицу, который будет подтверждаться документом установленного образца (удостоверение кайрылмана).

Придание социального статуса и наличие подтверждающего документа в последующем позволят этническому кыргызу, имеющему статус кайрылмана, получать гарантированные государством социальные льготы, в том числе медико-санитарную помощь в государственных медицинских учреждениях, а также земельные участки категории земель населенных пунктов для строительства и обслуживания жилого дома и ведения личного подсобного хозяйства.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.
Ссылка: https://24.kg/vlast/284973/
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