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Бизнес

Когда 5G запустят в Кыргызстане, и насколько готовы операторы

Мобильный оператор О! на днях заявил о готовности к развертыванию сетей 5G, перечислив ряд аргументов в пользу необходимости скорейшего внедрения технологии.

По статистике — пятая часть смартфонов на рынке Кыргызстана имеет поддержку 5G в своих настройках, но воспользоваться возможностями до сих пор не может.

Мы решили уточнить у оператора, насколько соответствует действительности столь амбициозное заявление.

Оказалось, что на днях в адрес оператора поступил запрос от Минцифры, где говорится о планируемом аукционе для внедрения технологии 5G. Еще в начале 2024 года кабинетом министров был издан норматив, который предусматривает реализацию радиочастот для 5G до 1 октября этого года.

На наш запрос Мобильный оператор О! еще раз подтвердил свою глубокую заинтересованность во внедрении технологии 5G.

«Как технологический лидер, абоненты которого стали первыми кыргызстанскими пользователями скоростного стандарта 4G, Мобильный оператор О! уже давно полностью готов к развертыванию технологии связи пятого поколения. И сегодня мы готовы стать тем оператором, который предоставит абонентам качественный сервис и расширение экономических возможностей для страны на основе новейших технологий», — уточняется в сообщении.

По последним данным, около 300 провайдеров услуг в мире уже запустили коммерческие услуги 5G. Около 90 операторов в 64 странах объявили о намерениях запустить сеть 5G в самое ближайшее время. Очень возможно, что Кыргызстан станет одной из таких стран уже в этом году, тем более что на сегодняшний день в стране уже создаются условия для реализации технологии 5G.

Еще в январе текущего года кабинет министров издал распоряжение № 14-р от 24.01.24, которым утвердил свой План действий на 2024 год. Одним из ключевых пунктов (п.230) было запланировано развитие беспроводных систем (5G) путем реализации радиочастотного ресурса 3400-3750 МГц через торги. Срок реализации данного пункта установлен 1 октября 2024 года, что уже сейчас дает все основания полагать, что будет объявлен аукцион, по итогам которого будет не только внушительное пополнение бюджета, но и дан старт для внедрения новейших технологических решений.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/302145/
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