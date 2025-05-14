Прямые переговоры: кто будет представлять в Стамбуле Украину, Россию и США

Дональд Трамп заявил, что американскую делегацию на переговорах в Турции возглавит Марко Рубио.

Президент США отметил, что вместе с госсекретарем в Стамбул отправятся «другие официальные лица». Он добавил, что ожидает от встречи «хороших результатов».

Кроме Марко Рубио, в Стамбуле также ожидаются спецпосланники главы Белого дома Стивен Уиткофф и Кит Келлог.

В свою очередь пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков заявил, что российская делегация приедет 15 мая в Стамбул и будет ждать там украинскую сторону. Отвечая на вопрос журналистов, он добавил, что состав делегации будет раскрыт, когда будут соответствующие указания главы государства.

По информации Washington Post, в состав российской делегации на переговорах 15 мая войдут глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.

Ранее глава Украины Владимир Зеленский заявил, что лично приедет на прямые переговоры в столицу Турции.

Напомним, в ночь на 11 мая президент России Владимир Путин выступил перед журналистами и сделал несколько заявлений. Он предложил возобновить прямые переговоры с Украиной, прерванные в конце 2022 года, без всяких предварительных условий. Владимир Путин пригласил украинскую делегацию в Стамбул 15 мая.

Вашингтон отреагировал на эту инициативу. Затем на инициативу Путина о прямых переговорах с Украиной отреагировал и Владимир Зеленский.