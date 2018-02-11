Как правильно давать взаймы. Советы юриста

Знаете ли вы, как правильно давать взаймы, чтобы не оказаться обманутым? Оказывается, многие ошибочно полагают, что в качестве гарантии возврата денег достаточно взять собственноручно написанную заемщиком расписку.

О том, как правильно давать взаймы, ИА «24.kg» рассказал юрист Борис Плужник.

Расписка

По его словам, согласно Гражданскому кодексу в подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющий передачу ему заимодавцем определенной денежной суммы или определенного количества вещей. Однако ссылаться на такую расписку как на имеющую силу договора займа не следует. Это просто приложение, подтверждающее лишь факт передачи суммы займа.

«С другой стороны, важность расписки нельзя недооценивать. Являясь документом, подтверждающим сам факт и дату передачи суммы долга, она выступает основанием действительности договора. Так, согласно Гражданскому кодексу, договор займа считается заключенным с момента передачи денег и составления расписки. Следовательно, даже если договор подписан, но фактической передачи суммы займа не было, то данный договор недействителен», — рассказывает Борис Плужник.

Являясь неотъемлемой частью договора займа, расписка всегда хранится вместе с договором, а в случае возникновения спора ссылка на расписку, как и на сам договор, обязательна.

«Если при заключении договора стороны достигли соглашения о том, что передача денег будет подтверждаться распиской, то, соответственно, нужно указать: «Факт передачи суммы займа по настоящему договору подтверждается распиской заемщика, написанной им собственноручно». Расписка является неотъемлемой частью настоящего договора», — поясняет юрист.

Договор

Договор займа, если сумма займа превышает 5 тысяч сомов, обязательно заверяется нотариально. Иначе вернуть долг будет сложно, потому что исковые заявления на возврат долга от 5 тысяч сомов, не заверенные у нотариуса, не принимаются.

У нотариусов есть готовые образцы договора займа, которые они распишут сами. В суд вместе с исковым заявлением сдается чек об оплате госпошлины в 10 процентов.