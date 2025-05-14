Рост цен. В Жогорку Кенеше требуют пересмотреть работу цементных заводов

На заседании Жогорку Кенеша вице-спикер Нурланбек Азыгалиев потребовал от кабмина пересмотреть работу цементных заводов и фирм-посредников.

По его словам, исполнительный орган должен провести правильный анализ, чтобы выяснить, почему выросли цены на этот товар.

Нурланбек Азыгалиев отметил, что снятие запрета на импорт цемента в страну дало обратный эффект.

Согласно проведенному мониторингу 24.kg, цены на цемент на столичных рынках варьируются:

Кантский M-400: от 500 до 550 сомов за мешок (50 килограммов);

Портланд M-400: от 510 до 550 сомов за мешок;

Кантский M-500: от 500 до 530 сомов за мешок;

Араван M-500: около 500 сомов за мешок;

Цемент ЮКЦ M-500: около 520 сомов за мешок.

Как сообщил 24.kg заместитель председателя Службы антимонопольного регулирования (САР) Мурат Иманкулов, анализ ситуации показал, что в стране наблюдается дефицит цемента и рост цен на этот стройматериал.

Учитывая сложившуюся ситуацию на рынке, САР направила в Министерство экономики предложение о включении цемента в перечень социально значимых товаров.