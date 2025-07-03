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Происшествия

Канышай Мамыркулову приговорили к шести годам с пробацией на четыре года

Журналистку Канышай Мамыркулову приговорили к шести годам лишения свободы, но применили к ней пробационный надзор на четыре года. Информацию 24.kg подтвердил источник в суде. 

из интернета
Фото из интернета. Нельзя делать посты и выходить из дома. Канышай Мамыркуловой дали срок пробации

Дело рассматривалось в Октябрьском районном суде столицы. В итоге сегодня судья приговорил ее к шести годам лишения свободы с применением пробационного надзора на четыре года. В это время журналистке запрещено выходить из дома с 22.00 до 6.00 и публиковать посты в социальных сетях.

Напомним, что государственный обвинитель просил дать Канышай Мамыркуловой восемь лет лишения свободы.

Журналистку задержали 20 марта 2025 года. Ей предъявлены обвинения по статьям «Призыв к массовым беспорядкам» и «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни)» УК КР.

По версии следствия, Канышай Мамыркулова распространяла ложную информацию о кыргызско-таджикской границе, что могло привести к дестабилизации ситуации в стране. В ГУВД ранее заявили, что судебно-лингвистическая экспертиза подтвердила наличие призывов к насилию. Это стало основанием для возбуждения уголовного дела.

22 марта журналистка по решению суда арестована на время следствия. Защита несколько раз ходатайствовала об изменении меры пресечения, но судья оставил все запросы без удовлетворения.

Канышай Мамыркулова известна тем, что в соцсетях размещала критические посты о власти.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/335055/
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