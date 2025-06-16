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Государству вернули 400 гектаров земель в Сокулукском районе Чуйской области

На баланс государства вернули сельскохозяйственные земли площадью 400 гектаров в Сокулукском районе Чуйской области Кыргызстана. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

Установлено, что указанные земли в начале 2000-х годов, в период так называемой «системной регистрации» передали в введение Жаны-Пахтинского айыл окмоту для распределения среди дольщиков. Однако документально их не оформили и они остались нераспределенными среди местных жителей, то есть юридически оставались бесхозными. Тем не менее органы местного самоуправления длительное время выдавали данные земли в аренду местным жителям.

В итоги участки передали на баланс Жаны-Пахтинского айыл окмоту Сокулукского района Чуйской области.

Управлением ГКНБ проводятся оперативно-следственные мероприятия для дачи юридической оценки действиям должностных лиц.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/332890/
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