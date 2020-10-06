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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Лидеры некоторых партий хотят создать координационный совет

В здание Дома правительства вошли представители нескольких политических партий. Об этом журналистам сообщил один из митингующих.

По его данным, они хотят создать координационный совет. Именно он будет решать, как дальше вести работу. Однако подробностей протестующие не знают, потому что больше никого в здание не пускают. Пока неизвестно, лидеры каких политорганизаций пытаются взять на себя ответственность, чтобы навести порядок в стране. 

«Люди сейчас из-за этого возмущаются. Нельзя так делать», — сказал участник событий.

Ранее к срочному созданию правительства народного доверия призвал экс-премьер-министр Темир Сариев. А глава правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакупова заявила о необходимости скорейшего возвращения в конституционное поле. Республика не должна терять управляемость.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/167841/
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