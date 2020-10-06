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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Темир Сариев призывает срочно создать правительство народного доверия

«В сегодняшней ситуации единственный путь — вхождение в правовое поле. Все должно проходить в рамках действующего законодательства», — заявил 24.kg бывший премьер-министр Темир Сариев.

По его словам, политические партии, участвующие в сегодняшних событиях и поддерживающие их, должны создать координационный совет. Туда должны войти политические силы и общественные организации, которым небезразлична судьба страны и которые за стабильность, правопорядок и безопасность.

«Действовать нужно только через отставку правительства и создание кабмина народного доверия, которое в кратчайшие сроки должно провести парламентские выборы. Как только утвердится новый состав правительства, он должен вместе с парламентом решить вопрос и с президентом», — сказал Темир Сариев.

«Сейчас идут консультации со всеми политическими силами. Мы должны расписать четкий и быстрый алгоритм, чтобы быстрее привести в порядок работу всех органов исполнительной власти. Я не поддерживаю, что сейчас от имени каких-то сил начинают захватывать областные и районные администрации, некоторые ведомства. Этого нельзя допускать. Поэтому надо создать очень быстро коалиционное народное правительство», — заключил он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/167838/
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