Победы и рекорды. Каким был 2019 год для кыргызского спорта

Уходящий год был богат на спортивные новости. В Кыргызстане прошло несколько крупных турниров. Отечественные атлеты выиграли множество медалей. О главных событиях 2019-го вспоминает корреспондент 24.kg.

Бильярдная держава

Наши бильярдисты не признают авторитетов. На всех турнирах претендуют на золото. В этом году первых мест не так много. Но все равно были приятные моменты.

В феврале — марте в России прошел чемпионат мира по комбинированной пирамиде. Кыргызстанцы Дастан Лепшаков и Канат Сыдыков разделили третье место.

В августе Чолпон-Ата приняла ЧМ по свободной пирамиде. За победу боролись 86 игроков из 21 страны. Среди мужчин и женщин первенствовали россияне. Лучшим из кыргызстанцев стал Азиз Мадаминов, взявший бронзу. Это был четвертый бильярдный чемпионат мира в КР за семь лет. В прошлые разы хозяева тоже остались без золота. Будем надеяться, в ближайшие пару лет Кыргызстану вновь доверят ЧМ, и местные бильярдисты покажут все, на что способны.

Золотые руки

В Чолпон-Ате второй раз за три года провели чемпионат Азии по армрестлингу. Участвовали более 500 атлетов из девяти стран. Сборная Кыргызстана завоевала 156 медалей, включая 28 золотых, и стала второй в командном зачете. Первое место у Казахстана (367 наград). Было много возрастных и весовых категорий. Отсюда рекордное число медалей у команд.

Позднее наши армрестлеры выиграли золото, четыре серебра и бронзу на чемпионате мира в Румынии. Этот сезон, как и много предыдущих, они могут занести в свой актив.

Борьба за традиции

Про национальные виды спорта в Кыргызстане вспоминают не только на Всемирных играх кочевников. Первый в истории чемпионат Азии по кыргыз курошу это подтвердил. Он прошел в ноябре в Бишкеке, собрав спортсменов из 16 стран.

Казалось, кыргызстанцы всех разгромят. Но выиграли лишь два золота из восьми. Это объясняется объективным судейством и высоким уровнем зарубежных борцов. И то и другое — плюсы для репутации кыргыз куроша.

Фото ГАМФКиС. Эпизод чемпионата Азии по кыргыз курошу. Бишкек, ноябрь 2019 года

Давно проводятся чемпионаты мира и Азии по тогуз-коргоолу и алышу. Возможно, когда-нибудь один из национальных видов спорта КР войдет в программу Олимпиады. Удалось же, скажем, корейцам продвинуть туда таэквондо.

Звездный час в ММА

Представительство Кыргызстана в UFC выросло до трех человек: к сестрам Шевченко присоединился Рафаэль Физиев. Дебют получился неудачным — его нокаутировали в начале боя. Во втором поединке Рафаэль реабилитировался.

Столько же боев провела Антонина Шевченко: один неожиданно проиграла, а другой — выиграла досрочно.

Ярким событием стал первый за восемь лет приезд Валентины Шевченко на Родину. Ее наградили орденом «Данк» и чествовали, как королеву. Позднее она дважды защитила пояс чемпионки UFC, не дав усомниться, что он принадлежит ей по праву.

В организации One FC (одном из главных конкурентов UFC) зажглась звезда из Кыргызстана — Кямран Аббасов. Вначале он нокаутировал экс-бойца UFC, а затем завоевал пояс чемпиона One FC. Оба раза доминировал, действовал зрелищно и доставил массу удовольствия зрителям. UFC наверняка попытается переманить Кямрана к себе.

На подходе к UFC еще минимум один кыргызстанец — Бусурманкул Абдибаит уулу. Он участвует в турнирах организации M-1. В 2019-м выиграл один бой. В следующем бою, скорее всего, поспорит за чемпионский пояс M-1. Победит — получит контракт с UFC. Сам он в этом не сомневается.

В центре внимания

Одно время кикбоксинг был в Кыргызстане самым популярным видом спорта. Потом некоторые виды обошли его. Но результаты кикбоксеров не ухудшились. Каждый год они побеждают на престижных турнирах. Этот не стал исключением.

В феврале эпатажный Дастан Шаршеев стал чемпионом мира среди профессионалов (по версии WBKF). После он проявил необычайную активность в соцсетях и привлек к кикбоксингу внимание многих болельщиков.

Осенью сборная КР в течение месяца выступила на двух чемпионатах мира среди любителей (в разных дисциплинах) и завоевала по две золотые и бронзовые награды. Обе медали высшего достоинства у Авазбека Аманбекова. Вот претендент на звание лучшего спортсмена года в республике.

Фото @avazbek_amanbekov. Трехкратный чемпион мира по кикбоксингу Авазбек Аманбеков. Бишкек, декабрь 2019 года

САМый БОльшой урожай

Как и в прошлые годы, мощно выступали самбисты. В сентябре они взяли семь медалей на Всемирных играх боевых искусств и 33 на чемпионате Азии. В октябре сборная КР выиграла две награды на чемпионате мира среди юношей и одну — среди мастеров. Наконец в ноябре кыргызстанцы завоевали три медали на чемпионате мира среди взрослых. Особенно порадовал Жаныбек Аматов, в шестой раз в карьере выигравший медаль ЧМ.

Самбисты рассчитывают, что их вид спорта включат в программу Олимпиады. Если это случится, у Кыргызстана будет реальный шанс на медаль.

Фото Федерации самбо Кыргызстана. Шестикратный призер чемпионатов мира по самбо Жаныбек Аматов. Южная Корея, ноябрь 2019 года

Двойная радость

Пять-семь лет назад мало кто в Кыргызстане знал о грэпплинге и джиу-джитсу. Ныне представители этих родственных единоборств приносят стране десятки медалей. В 2019-м на чемпионатах мира по различным версиям грэпплинга и джиу-джитсу они взяли минимум 28 наград.

Главный герой — Абдурахманхаджи Муртазалиев. В сентябре он стал чемпионом мира по грэпплингу UWW, в ноябре — серебряным призером ЧМ по джиу-джитсу (раздел «не-ваза»). А его старший брат Муртазали весной выиграл ЧМ среди мастеров.

Фото @murtazaliev_bjj. Чемпионы мира Абдурахманхаджи (слева) и Муртазали Муртазалиевы

Абдурахманхаджи возглавляет Федерацию джиу-джитсу, Муртазали — сборную. Они делают большой вклад в развитие этого вида спорта в КР. Будет хорошо, если у нас начнут проводить крупные международные турниры.

Год контрастов

Сухая статистика показывает, что для сборной КР по футболу 2019 год был неудачным. Из 11 матчей она выиграла три, два свела вничью и шесть проиграла. В рейтинге ФИФА опустилась с 91-го на 96-е место и почти потеряла шансы попасть на чемпионат мира.

А начинался год ярко: на дебютном для себя Кубке Азии кыргызстанцы вышли в плей-офф. Там дали бой хозяйке турнира — сборной ОАЭ, но проиграли. Их потом с почетом встретили в аэропорту, чествовали на площади Ала-Тоо и вручили госнаграды.

Первый блин не комом

В ноябре сборная КР по волейболу выступила на первом в истории зональном чемпионате Азии среди женщин. Для многих членов команды это был крупнейший турнир в жизни. От матча к матчу они смотрелись все лучше. Некоторые получили индивидуальные награды. В итоге команда завоевала бронзу. В следующем году вполне может взять золото. Главное — сохранить ведущих игроков из нынешнего состава.

Фото Федерации волейбола Кыргызстана. Женская сборная Кыргызстана по волейболу

Среди мужчин аналогичный турнир проводится давно. В 2017-м сборная КР выиграла там свое первое золото, в этом году повторила успех. Но если в прошлый раз ей пришлось очень непросто, то сейчас она за четыре матча не отдала соперникам ни сета. Турнир, конечно, престижный. Но сборные Ирана, Японии и Южной Кореи — элита азиатского волейбола — в нем не участвуют. Чтобы развиваться, нашей команде надо играть с ними. Уровень зонального чемпионата она переросла.

Без бассейна, но с лицензией

До старта Олимпийских игр в Токио семь месяцев. На сегодня у Кыргызстана пять лицензий. Счет им открыл пловец Денис Петрашов, выполнивший нормативы на дистанциях 100 и 200 метров брассом. Позднее он взял золото и два серебра на чемпионате Азии.

Фото ГАМФКиС. Пловец Денис Петрашов

Елизавета Рогожникова на том же ЧА заработала две серебряные и три бронзовые награды. До путевки в Токио ей рукой подать.

Есть у нас и другие талантливые пловцы. Но без современного 50-метрового бассейна им развиваться трудно.

Бег нон-стоп

Дарья Маслова активно провела сезон: выступала в Узбекистане, Испании, Таджикистане, Кыргызстане, Казахстане и Беларуси. Пыталась выполнить олимпийский норматив на привычных для себя дистанциях 5 и 10 тысяч метров, но сделала это в марафоне. Ее результат — 2 часа 28 минут 19 секунд. Олимпийский рекорд на пять минут лучше, а мировой — на 14.

Фото ГАМФКиС. Бегунья Дарья Маслова

Взяла лицензию и марафонка Юлия Андреева. Личный рекорд у нее, примерно, как у Масловой, и шансы на медаль такие же. Важно другое — для Андреевой это будет четвертая Олимпиада в карьере. Ни один кыргызстанец таким похвастать не может.

Единственная и неповторимая?

Травма Акжола Махмудова — одно из главных разочарований сезона. Восходящая звезда мировой борьбы пропустил почти весь год и турниры, где был фаворитом. О нем давно не слышно. Неужели не попадет на Олимпиаду?

Остальные борцы выглядели здорово — на чемпионатах мира во всех возрастных группах взяли три золотые, шесть серебряных и четыре бронзовые награды.

На молодежном чемпионате вольник Улукбек Жолдошбеков выиграл пять схваток подряд и занял первое место. Это один из самых перспективных борцов Кыргызстана. Ему по силам в ближайшие годы выиграть «взрослый» ЧМ.

Председатель ГСИН Мелис Турганбаев старается подавать другим чиновникам пример любви к спорту. Он несколько лет ездил на ветеранские чемпионаты мира. Выступал неплохо, но победителем не был. В 2019-м наконец добился своего.

У главной сборной две путевки на Олимпиаду: одну завоевал «греко-римлянин» Атабек Азизбеков, другую — Айсулуу Тыныбекова. Она же стала первой в истории независимого Кыргызстана чемпионкой мира среди взрослых по олимпийскому виду спорта. Власти и бизнесмены одарили ее квартирами и взбудоражили общественность.

Теперь почти после каждой победы кого-то из кыргызстанцев пользователи соцсетей просят подарить жилье и ему. Некоторые титулованные спортсмены, на которых не обращают внимания, требуют квартиру себе.

На Олимпиаде Айсулуу будет фаворитом. Лишь бы не было травм. А то в последние годы они ее периодически мучили.