В Жогорку Кенеш внесли проект поправок в Закон «О физической культуре и спорте». Документ официально вводит в национальное законодательство сурдлимпийское движение и Сурдлимпийские игры, расширяет перечень государственных гарантий для спортсменов сборной Кыргызстана.

Законопроект закрепляет сурдлимпийский спорт как отдельное направление наравне с олимпийским и паралимпийским движением.

Это создает правовую основу для финансирования сурдлимпийских видов спорта, участия сборной в международных стартах и выплаты единовременных вознаграждений за высокие результаты, в том числе на Сурдлимпийских играх и континентальных турнирах.

Отдельной нормой предлагается вернуть аккредитацию республиканских федераций по видам спорта. Ее будет проводить уполномоченный госорган в сфере физической культуры и спорта, который утвердит порядок и условия аккредитации. Власти считают, что это усилит контроль за федерациями, которые получают бюджетное финансирование и формируют национальные сборные.

Еще одно нововведение касается безопасности болельщиков на спортивно-массовых мероприятиях - правила будет утверждать кабинет министров. Это связывают с подготовкой к проведению крупных международных стартов, в том числе VI Всемирных игр кочевников в 2026 году.

Законопроект закрепляет, что время пребывания спортсмена в составе сборной команды Кыргызстана засчитывается в трудовой стаж в сфере физической культуры и спорта.

Это позволит спортсменам после завершения карьеры официально устроиться тренерами и получать надбавки за стаж, не теряя годы, проведенные в сборной.

В пояснительной записке отмечается, что дополнительные расходы республиканского бюджета не требуются, а проект не создает негативных социальных или правовых последствий. Документ прошел общественное обсуждение на едином портале без замечаний и предложений.