14:31
USD 87.45
EUR 103.28
RUB 1.14
Спорт

Сурдлимпийцам — статус, спортсменам — стаж: в КР меняют закон о спорте

В Жогорку Кенеш внесли проект поправок в Закон «О физической культуре и спорте». Документ официально вводит в национальное законодательство сурдлимпийское движение и Сурдлимпийские игры, расширяет перечень государственных гарантий для спортсменов сборной Кыргызстана.

Законопроект закрепляет сурдлимпийский спорт как отдельное направление наравне с олимпийским и паралимпийским движением.

Это создает правовую основу для финансирования сурдлимпийских видов спорта, участия сборной в международных стартах и выплаты единовременных вознаграждений за высокие результаты, в том числе на Сурдлимпийских играх и континентальных турнирах.

Отдельной нормой предлагается вернуть аккредитацию республиканских федераций по видам спорта. Ее будет проводить уполномоченный госорган в сфере физической культуры и спорта, который утвердит порядок и условия аккредитации. Власти считают, что это усилит контроль за федерациями, которые получают бюджетное финансирование и формируют национальные сборные.

Еще одно нововведение касается безопасности болельщиков на спортивно-массовых мероприятиях - правила будет утверждать кабинет министров. Это связывают с подготовкой к проведению крупных международных стартов, в том числе VI Всемирных игр кочевников в 2026 году.

Законопроект закрепляет, что время пребывания спортсмена в составе сборной команды Кыргызстана засчитывается в трудовой стаж в сфере физической культуры и спорта.

Это позволит спортсменам после завершения карьеры официально устроиться тренерами и получать надбавки за стаж, не теряя годы, проведенные в сборной.

В пояснительной записке отмечается, что дополнительные расходы республиканского бюджета не требуются, а проект не создает негативных социальных или правовых последствий. Документ прошел общественное обсуждение на едином портале без замечаний и предложений.
Ссылка: https://24.kg/sport/363266/
просмотров: 82
Версия для печати
Материалы по теме
Каждый третий должен заниматься спортом: кабмин КР объявил амбициозный план
О важных спортивных мероприятиях в Кыргызстане в 2026 году рассказал чиновник
Более 7,6 миллиона сомов предусмотрят на тренировочные сборы командам КР
Весовые категории в борьбе сократят на Всемирных играх кочевников
Токаев рассказал, какими видами спорта занимаются президенты стран СНГ
Пловец Денис Петрашов признан спортсменом года в Кыргызстане
Госагентство по физкультуре назовет лучших спортсменов Кыргызстана 28 декабря
В Бишкеке проходит международный турнир по тяжелой атлетике
На финансирование спорта в КР в 2025 году выделено 2,5 миллиарда сомов
Сборная КР завоевала восемь медалей по го на Международном кубке Казахстана
Популярные новости
Чехия заявила о&nbsp;бойкоте церемонии открытия Паралимпиады в&nbsp;Италии Чехия заявила о бойкоте церемонии открытия Паралимпиады в Италии
Спортсменка вошла в&nbsp;Книгу рекордов Гиннесса, пробежав почти 500 километров Спортсменка вошла в Книгу рекордов Гиннесса, пробежав почти 500 километров
Норвегия побила рекорд по&nbsp;числу золотых медалей на&nbsp;Олимпиадах Норвегия побила рекорд по числу золотых медалей на Олимпиадах
В&nbsp;Италии завершилась зимняя Олимпиада: Норвегия выиграла медальный зачет В Италии завершилась зимняя Олимпиада: Норвегия выиграла медальный зачет
Бизнес
KFC. Повод быть вместе KFC. Повод быть вместе
От&nbsp;Балтии к&nbsp;глобальному FinTech: путь Aventus Group к&nbsp;устойчивому росту От Балтии к глобальному FinTech: путь Aventus Group к устойчивому росту
С&nbsp;праздником 23&nbsp;февраля! Дарим &minus;23&nbsp;процента на&nbsp;аксессуары в&nbsp;O!Store С праздником 23 февраля! Дарим −23 процента на аксессуары в O!Store
В&nbsp;Бишкеке прошел концерт ко&nbsp;Дню защитника Отечества В Бишкеке прошел концерт ко Дню защитника Отечества
24 февраля, вторник
14:28
Жителей Баткена предупреждают о селях и оползнях: 62 дома под угрозой Жителей Баткена предупреждают о селях и оползнях: 62 до...
14:21
Британия и Франция готовятся вооружить Киев ядерной бомбой — внешняя разведка РФ
14:21
Сурдлимпийцам — статус, спортсменам — стаж: в КР меняют закон о спорте
14:08
На жилой дом в Кара-Кульдже надвигается оползень
14:03
Переименования не будет: город Манас сохранит название