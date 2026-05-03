Американская академия киноискусств изменила правила вручения премии «Оскар»

Американская академия киноискусств и наук изменила правила вручения премии «Оскар». Теперь актеры, созданные с помощью искусственного интеллекта, не будут иметь права на получение награды. На них будут претендовать только роли, «доказанно исполненные людьми с их согласия», пишет Variety.

На «Лучший сценарий» могут претендовать только тексты, написанные человеком. В спорных случаях у кинематографистов запросят дополнительную информацию.

Актеры теперь смогут быть номинированы за несколько ролей в одной и той же категории — главная или второго плана.

Страна или регион также сможет получить несколько номинаций в категории «Лучший фильм на иностранном языке», если у картины есть главный приз Берлинского, Каннского, Венецианского и других международных фестивалей. Награду от лица творческой группы будет принимать режиссер.

Новые правила вступят в силу уже на следующей церемонии.