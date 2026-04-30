МПЦ («Элкарт») развивает присутствие на международном рынке

Председатель ЗАО «МПЦ» («Элкарт») Алтымыш Туратбеков в эти дни принимает участие в международном форуме MoMents 2026, организованном Ant International, в Куала-Лумпуре, Малайзия. Визит стал важным шагом в развитии международного сотрудничества и продвижении национальной платежной системы на мировой рынок.

В рамках форума Алтымыш Туратбеков провел серию переговоров с ключевыми игроками отрасли. Основной фокус был на расширении партнерств и внедрении современных решений, которые делают безналичные платежи проще и расширяют их функциональность.

Одним из ключевых моментов стала встреча Алтымыш Туратбекова и Пан Яна, генерального директора Ant International. В ходе переговоров подтверждено завершение интеграции с платформой Alipay+. (Alipay+ — это единый платежный шлюз компании Ant International) — СНОСКА.

НПС «Элкарт» уже проходит тестирование в продуктивной среде, проведены первые успешные транзакции. Фактически проект находится на финишной прямой перед запуском и в ближайшее время будет представлен пользователям.

Запуск сервиса Alipay+ в Кыргызстане расширит возможности безналичных платежей и сделает сервисы еще более удобными для пользователей.

По линии UnionPay с генеральным директором UnionPay International Ларри Ваном обсуждена уже начатая реализация карточного кобейдж проекта «Элкарт-UnionPay», где наметили дальнейшие шаги по его развитию.

Также Алтымыш Туратбеков провел переговоры с пакистанскими партнерами — Easypaisa и NayaPay, а также с коллегами из bKash (Бангладеш). Интерес к сотрудничеству носит взаимный характер: отмечен высокий спрос на быстрые и удобные денежные переводы среди граждан Пакистана и Бангладеш, проживающих, работающих и обучающихся в Кыргызстане.

Традиционно форум MoMents объединяет банки, регулирующие органы и финтех-компании со всего мира. В этом году он проводится в рамках программы Visit Malaysia 2026, что придает мероприятию не только деловое, но и стратегическое значение.

Для «Элкарт» участие в таком форуме — это уже не просто обмен опытом, а последовательное укрепление позиций в международной платежной экосистеме.

Лицензии НБ КР № 2001120515 от 12.05.2015., № 3030200220 от 20.02.2020., № 6001280220 от 28.02.2020.