Спорт

Спортсмены Кыргызстана отправились на VI Азиатские пляжные игры в Китае

Фото Госагентства физической культуры и спорта.

В Бишкеке состоялась торжественная церемония проводов национальной сборной Кыргызстана, которая примет участие в VI Азиатских пляжных играх. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного агентства физической культуры и спорта.

По ее данным, соревнования пройдут с 22 по 30 апреля в Санье (Китай) с участием спортсменов из 45 стран. Программа включает 14 видов спорта. От КР на играх выступят 40 спортсменов.

Нашей сборной вручили государственный флаг Кыргызстана.

Заместитель директора Госагентства по физкультуре и спорту Улан Кыдырбаев отметил, что на атлетов возлагают большую ответственность. Он выразил уверенность, что спортсмены достойно представят республику на международной арене.
Материалы по теме
Спортсмены из Кыргызстана примут участие в VI Азиатских пляжных играх
В школах Кыргызстана перепишут уроки физкультуры и усилят требования к инклюзии
Многофункциональную спортивную арену планируют построить в городе Ош
В Кыргызстане официально создана Федерация шаттлкока и лянги
Школьная лига по футболу, волейболу и баскетболу вновь заработала в Кыргызстане
Как из Кыргызстана сделать спортивную державу? Большое интервью с Воиновым
Финансирование спорта в Кыргызстане выросло до 2,6 миллиарда сомов в год
Сурдлимпийцам — статус, спортсменам — стаж: в КР меняют закон о спорте
Каждый третий должен заниматься спортом: кабмин КР объявил амбициозный план
О важных спортивных мероприятиях в Кыргызстане в 2026 году рассказал чиновник
Популярные новости
Айсулуу Тыныбекова намерена участвовать в&nbsp;Олимпиаде-2028 Айсулуу Тыныбекова намерена участвовать в Олимпиаде-2028
Борец из&nbsp;Кыргызстана Акжол Махмудов вернулся в&nbsp;мировой рейтинг. Пока 23-й Борец из Кыргызстана Акжол Махмудов вернулся в мировой рейтинг. Пока 23-й
Чемпионат Азии по&nbsp;борьбе. Кыргызстанец Эрназар Акматалиев завоевал бронзу Чемпионат Азии по борьбе. Кыргызстанец Эрназар Акматалиев завоевал бронзу
Раззак Бейшекеев после чемпионата Азии вошел в&nbsp;топ-5 мирового рейтинга UWW Раззак Бейшекеев после чемпионата Азии вошел в топ-5 мирового рейтинга UWW
Бизнес
Быстро и&nbsp;достоверно. Простые способы передать показания газа Быстро и достоверно. Простые способы передать показания газа
Напоминаем: оплачивать коммунальные услуги можно проще&nbsp;&mdash; через MegaPay Напоминаем: оплачивать коммунальные услуги можно проще — через MegaPay
Abank приглашает всех на&nbsp;&laquo;Айдоо Фест 2026&raquo; Abank приглашает всех на «Айдоо Фест 2026»
&laquo;Кыргызлифт&raquo; просит Жогорку Кенеш помочь вернуть детский лагерь &laquo;Жалын&raquo; «Кыргызлифт» просит Жогорку Кенеш помочь вернуть детский лагерь «Жалын»
