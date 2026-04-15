Спортсмены Кыргызстана отправились на VI Азиатские пляжные игры в Китае

В Бишкеке состоялась торжественная церемония проводов национальной сборной Кыргызстана, которая примет участие в VI Азиатских пляжных играх. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного агентства физической культуры и спорта.
По ее данным, соревнования пройдут с 22 по 30 апреля в Санье (Китай) с участием спортсменов из 45 стран. Программа включает 14 видов спорта. От КР на играх выступят 40 спортсменов.
Нашей сборной вручили государственный флаг Кыргызстана.
Заместитель директора Госагентства по физкультуре и спорту Улан Кыдырбаев отметил, что на атлетов возлагают большую ответственность. Он выразил уверенность, что спортсмены достойно представят республику на международной арене.