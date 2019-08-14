09:31
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Спорт

Россияне выиграли чемпионат мира по бильярду на Иссык-Куле

Россияне выиграли чемпионат мира по бильярду (свободная пирамида), прошедший 8-13 августа в Чолпон-Ате.

Среди мужчин за победу боролись 86 спортсменов из 21 страны. В финале россиянин Семен Зайцев со счетом 4:3 одолел азербайджанца Сеймура Мамедова. Третье место в итоговом протоколе разделили Азиз Мадаминов (Кыргызстан) и Павел Кузьмин (РФ).

Среди женщин звание сильнейшей оспаривала 21 спортсменка из шести стран. В решающем матче россиянка Элина Нагула победила землячку Диану Миронову — 5:0. Третьими стали Мария Карпова (РФ) и Анастасия Ковальчук (Украина).

Это был четвертый бильярдный ЧМ на территории Кыргызстана за семь лет — предыдущие прошли в 2012-м, 2014-м и 2016-м.
Ссылка:
просмотров: 518
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстанец Азиз Мадаминов — бронзовый призер чемпионата мира по бильярду
Шахматы с шарами. Как проходил чемпионат Бишкека по бильярду
Бильярдист из Кыргызстана занял третье место на Кубке мира
Кыргызстанец Азиз Мадаминов победил на международном турнире по бильярду
Кыргызстанец Дастан Лепшаков победил на Кубке мира по бильярду
Кыргызстанец Дастан Лепшаков стал третьим на чемпионате мира по бильярду
Кыргызстанец Дастан Лепшаков занял третье место на чемпионате мира по бильярду
Бильярдист Дастан Лепшаков в третий раз подряд выиграл крупный турнир в России
Дастан Лепшаков занял третье место на Кубке мира по бильярду
Кыргызстанец Дастан Лепшаков выиграл международный турнир по бильярду
Популярные новости
Скандал на&nbsp;турнире по&nbsp;ММА в&nbsp;Донецке. Кыргызстанец назвал судейство нечестным Скандал на турнире по ММА в Донецке. Кыргызстанец назвал судейство нечестным
Валентина Шевченко взяла реванш у&nbsp;Лиз Кармуш и&nbsp;защитила титул чемпионки UFC Валентина Шевченко взяла реванш у Лиз Кармуш и защитила титул чемпионки UFC
Хочу быть первым межгендерным. Валентине Шевченко бросил вызов чемпион UFC Хочу быть первым межгендерным. Валентине Шевченко бросил вызов чемпион UFC
Будь осторожен со&nbsp;своими желаниями. Валентина Шевченко ответила Генри Сехудо Будь осторожен со своими желаниями. Валентина Шевченко ответила Генри Сехудо
Бизнес
Кыргызстанцы могут оплачивать банковскими картами прямо со&nbsp;смартфона Кыргызстанцы могут оплачивать банковскими картами прямо со смартфона
Кыргызтелеком сдает в&nbsp;аренду свободные помещения в&nbsp;Бишкеке Кыргызтелеком сдает в аренду свободные помещения в Бишкеке
Выбери свои условия при покупке смартфонов Honor в&nbsp;сети O!Store Выбери свои условия при покупке смартфонов Honor в сети O!Store
Продать любой ценой? Как бишкекская стройкомпания обманывает своих клиентов Продать любой ценой? Как бишкекская стройкомпания обманывает своих клиентов