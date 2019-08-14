Россияне выиграли чемпионат мира по бильярду на Иссык-Куле

Россияне выиграли чемпионат мира по бильярду (свободная пирамида), прошедший 8-13 августа в Чолпон-Ате.

Среди мужчин за победу боролись 86 спортсменов из 21 страны. В финале россиянин Семен Зайцев со счетом 4:3 одолел азербайджанца Сеймура Мамедова. Третье место в итоговом протоколе разделили Азиз Мадаминов (Кыргызстан) и Павел Кузьмин (РФ).

Среди женщин звание сильнейшей оспаривала 21 спортсменка из шести стран. В решающем матче россиянка Элина Нагула победила землячку Диану Миронову — 5:0. Третьими стали Мария Карпова (РФ) и Анастасия Ковальчук (Украина).

Это был четвертый бильярдный ЧМ на территории Кыргызстана за семь лет — предыдущие прошли в 2012-м, 2014-м и 2016-м.