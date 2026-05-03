Семь стран ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти после ухода ОАЭ

Семь стран ОПЕК+ договорились повысить целевые показатели добычи нефти примерно на 188 тысяч баррелей в сутки в июне, сообщает Reuters.

Увеличение объемов добычи аналогично прошлогоднему росту на 206 тысяч баррелей в сутки за вычетом доли ОАЭ.

По данным источников агентства, альянс продолжит реализовывать намеченные ранее планы, несмотря на выход ОАЭ из объединения.

Отмечается, что увеличение добычи пока носит символический характер. Это связано с тем, что большая часть судоходства через Ормузский пролив приостановлена из-за операции США и Израиля против Ирана.

ОАЭ вышли из ОПЕК и ОПЕК+ 1 мая. Страна входила в состав альянса с 1967 года.
