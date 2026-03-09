Школьная лига по футболу, волейболу и баскетболу вновь заработала в Кыргызстане

Школьная спортивная лига по футболу, волейболу и баскетболу вновь начала работу в Кыргызстане. Об этом на заседании парламентского комитета сообщил директор Государственного агентства физической культуры и спорта Урмат Асанбаев.

Во время обсуждения депутат Болот Сагынаев отметил, что развитие футбола и волейбола во многом зависит от работы школьных лиг. По его словам, когда школьные соревнования активно проводили, интерес детей к спорту значительно возрастал, они чаще участвовали в различных турнирах и показывали хорошие результаты.

Нардеп поинтересовался, будет ли возобновлена работа школьной лиги.

Урмат Асанбаев сообщил, что проект уже перезапустили. По его словам, регистрация команд завершена, и в лиге участвуют около 2 тысяч команд.

Глава агентства заметил, что сейчас в школьной лиге три вида спорта — футбол, волейбол и баскетбол. В дальнейшем планируется добавить настольный теннис и национальные виды спорта. Однако, как отметил Урмат Асанбаев, развитию некоторых дисциплин пока мешает нехватка спортивной инфраструктуры.

Он добавил, что пятый сезон школьной лиги стартовал, а финальные игры планируют провести с 1 по 9 мая.