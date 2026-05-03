Карьера в IT без диплома: опыт кыргызстанки в США

Наргиза Рысбек кызы прошла путь от гуманитарного образования к международной карьере в IT и сегодня работает Platform Engineer в Чикагском офисе Marex — глобальной британской финансовой компании. Без профильного диплома на старте она вошла в индустрию через курсы и самообучение, а затем выросла до специалиста, отвечающего за облачную инфраструктуру и критически важные системы.

Наргиза Рысбек кызы активно развивает IT-сообщество КР, продвигает образование на кыргызском языке и доказывает, что выйти на глобальный рынок возможно, независимо от точки старта. Подробнее о своем пути она рассказала в интервью 24.kg.

— Расскажите немного о себе.

— Мне 28 лет, я родом из Бишкека. Живу и работаю в Чикаго, где получила степень магистра в области Computer Science в North American University.

Я Platform Engineer в глобальной финансовой компании Marex. Отвечаю за облачную инфраструктуру, CI/CD-пайплайны и миграцию торговых систем в AWS. Один из ключевых проектов — Options Live, торговая платформа, интегрированная с CME, одной из крупнейших бирж мира. Я с нуля проектирую архитектуру, пишу документацию и обеспечиваю масштабирование системы под пиковые нагрузки трейдеров.

Параллельно я развиваю IT-сообщество Кыргызстана: выступаю на конференциях, пишу статьи и веду блог. Особое внимание уделяю IT-образованию и его доступности, в том числе на родном языке.

— Как начался ваш путь в IT и что стало решающим моментом?

— Я окончила бакалавриат в Кыргызско-Российском Славянском университете на гуманитарном факультете по специальности «История». Параллельно четыре года изучала китайский язык и сдала экзамен HSK 5.

Планировала продолжить обучение в Китае по гранту, но пандемия COVID-19 изменила планы. Этот период стал переломным: я поняла роль технологий и решила перейти в IT. Наргиза Рысбек кызы

Именно тогда я наткнулась на образовательную программу по frontend-разработке в Jyldyz Academy — социальный проект, целью которого было обучить 100 студентов IT-навыкам. Основатель проекта Тимур Мон — один из влиятельных людей в IT-сообществе Кыргызстана — специально прилетел ради этой инициативы из США. Преподавателем был software engineer из Германии Эркебек Абдырахман уулу. Я очень благодарна этим людям за знания и поддержку в самом начале моего пути

Отбор был многоступенчатым, но я вошла в число лучших выпускников. Вскоре получила первый оффер — в компанию Peaksoft.

Хочу сказать о том, как важна роль семьи: мама создавала условия для учебы и освободила меня от бытовых дел, папа всегда поддерживал и подчеркивал ценность образования. Это стало фундаментом моего пути.

— Почему вы пошли в программирование без профильного образования?

— Диплом в IT важен: он дает фундамент и помогает, например, при релокации. Но в то же время это сфера, где портфолио часто важнее диплома.

Читайте по теме От Нарына до Нью-Йорка: как Айгерим Токтосунова стала военнослужащей США

Я пошла через курсы и самообучение: читала документацию, изучала open-source-проекты, практиковалась на задачах. Это требовало дисциплины, но постепенно пробелы закрывались.

В итоге я устроилась в Peaksoft, стала разработчиком, а позже и преподавателем. Это показало мне, что такой путь возможен, но требует больше самостоятельности.

— Как Peaksoft повлиял на ваш старт?

— Он сыграл ключевую роль. Во-первых, я получила реальный опыт разработки: работа с API, базами данных, участие в проектировании и понимание архитектуры систем. Я работала в команде, участвовала в code review и училась у более опытных инженеров.

Во-вторых, я стала преподавателем. Это усилило мое понимание профессии: объясняя сложные темы, я лучше структурировала свои знания.

За время преподавания я обучила более 400 студентов, многие из которых работают в IT в Кыргызстане, СНГ и Европе. Наргиза Рысбек кызы

Важно, что Peaksoft стал одной из первых платформ, где IT преподавали на кыргызском языке. Я тоже вела курсы на кыргызском, так как считаю важным снижать языковой барьер и развивать IT-терминологию на родном языке.

— С какими основными трудностями вы столкнулись в начале пути?

— Среди основных — синдром самозванца: ощущение, что ты недостаточно хорош и постоянно догоняешь других. Со временем я поняла, что это нормальный этап и важно сфокусироваться на собственном прогрессе.

Еще одна сложность — технический английский: вся документация и ключевые ресурсы на нем, что на старте усложняет обучение.

Фото Наргизы Рысбек кызы

Также не хватало менторов с похожим бэкграундом, поэтому многое приходилось осваивать самостоятельно — через практику и ошибки.

Кроме того, в IT высокая скорость изменений: технологии быстро устаревают, и нужно постоянно учиться. Со временем я начала воспринимать это как норму профессии.

— Как вам удалось за короткий срок вырасти до ведущего разработчика?

Читайте по теме Из Бишкека — в Европу: как кыргызстанка строит карьеру в IT в Германии

— Мой рост связан с подходом к работе. Я брала сложные задачи, даже без полной уверенности в результате, и училась выходить из зоны комфорта.

Старалась понимать не только «как», но и «почему» устроены решения. Это помогло сформировать инженерное мышление.

И я не боялась задавать вопросы — это один из самых быстрых способов разобраться в сложных системах.

— Расскажите о проекте Shoppix: какую роль вы в нем сыграли и чем он важен?

— Shoppix стал моим первым крупным проектом. Мы разрабатывали его в Peaksoft House — это маркетплейс с более чем 2 тысячами магазинов и 100 тысячами товаров с доставкой по Кыргызстану.

Я отвечала за фронтенд на React.js и работала с дизайнерами, backend и mobile-разработчиками.

Этот проект дал мне понимание, как строится продукт: от идеи до реального сервиса, которым пользуются люди.

Shoppix вошел в официальный отчет Министерства торговли США как один из заметных игроков e-commerce в Кыргызстане. Это показало, что даже локальный продукт может получить международное признание.

— Был ли момент, когда вы почувствовали: «я вышла на международный уровень»?

— Это произошло, когда я получила первый оффер от американской компании — как инженер, прошедший полноценный технический отбор наравне с кандидатами из США и Европы.

Это стало важной точкой профессионального осознания. К этому моменту я получила степень магистра в области Computer Science в North American University. Магистратура дала мне системное понимание архитектуры и фундаментальных принципов, которые усилили мой практический опыт и помогли увереннее проходить технические интервью.

Фото Наргизы Рысбек кызы

Этот путь — от самообучения к академическому обучению и затем к международной практике — сформировал мой подход к профессии и дал уверенность в том, что я могу работать и развиваться на глобальном уровне.

— Как вы получили предложение от технологических компаний США?

— Это был не один шаг, а процесс. Я активно работала над портфолио, делая упор не на список технологий, а на кейсы: какую проблему решала и какой был результат. Это помогает работодателю видеть реальную ценность.

Большую роль сыграл LinkedIn — я регулярно делилась опытом и проектами, что постепенно формировало профессиональную видимость. Также я развивала технический английский, необходимый для работы в международной команде, — от обсуждения архитектуры до написания документации.

— Чем отличается работа в зарубежных компаниях от работы в Кыргызстане?

— Главное — зрелость процессов. В зарубежных компаниях, особенно в финансовом секторе, все структурно. Это может казаться бюрократией, но на деле это основа стабильности больших систем.

Читайте по теме Главные ошибки при подаче на иммиграционные визы. Советы юриста из США

В Кыргызстане, особенно в стартапах, больше гибкости и скорости, но меньше формализованных процессов. Это помогает быстро двигаться на ранних этапах, но при росте компании может становиться ограничением.

Еще одно важное отличие — культура обратной связи. В международных командах ошибки не персонализируются, а разбираются на уровне системы. Это помогает улучшать процессы, а не искать виноватых.

— Какие навыки важнее всего в IT сегодня?

— Самое главное, это:

способность быстро учиться;

системное мышление;

коммуникация;

устойчивость к неопределенности.

Важно не просто знать технологии, а уметь быстро разбираться в новых и понимать, как система устроена в целом.

— Насколько реально войти в IT с нуля через курсы?

— Реально, и я тому пример. Но курсы — это только старт. Работодателю важны не сертификаты, а проекты. Реальные задачи, которые ты умеешь решать. Очень важна среда: люди, которые дают обратную связь, менторы, комьюнити. И ключевой фактор — самодисциплина. Никто не контролирует процесс обучения, поэтому результат зависит только от тебя.

— Сталкивались ли вы с гендерными стереотипами?

— Да, такие ситуации были, особенно в мужских технических командах. Иногда это проявляется не напрямую, а через игнорирование идей или восприятие их иначе в зависимости от того, кто их озвучил.

Фото Наргизы Рысбек кызы

В нашей команде Platform Engineering в Marex около 20 человек и только две женщины — я в Чикаго и коллега в Лондоне. Но я всегда стараюсь фокусироваться на работе и результате. Когда система, которую ты построила, стабильно работает, это становится самым сильным аргументом.

— Что мешает развитию IT в Кыргызстане?

— Основные барьеры:

языковой (много ресурсов на английском);

нехватка менторов с международным опытом;

отсутствие первого опыта (джуниор-позиции);

стереотип, что IT — только для «особенных» людей.

Я также считаю важным развивать IT-образование на кыргызском языке, чтобы снизить барьер входа в профессию.