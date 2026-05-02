В Чолпон-Ате стартовал международный марафон Run the Silk Road

В Чолпон-Ате открылся 14-й международный Иссык-Кульский марафон Run the Silk Road — ШОС. Забег проходит прямо на побережье Иссык-Куля, старт и финиш запланированы у ипподрома. Об этом заявили в пресс-службе Госагентства спорта.

Ранее сообщалось о 3 тысячах участников из более чем 20 стран — как профессиональных спортсменов, так и любителей.

Участникам предложены дистанции 42,2 километра, 21,1 километра, 10 километров и 3 километра, а также скандинавская ходьба.

Марафон проводится под эгидой Шанхайской организации сотрудничества и за годы своего существования стал одним из крупнейших спортивных событий региона. Помимо соревнований, в рамках мероприятия запланированы встречи представителей стран-участниц в сфере физической культуры и спорта, где обсудят продвижение здорового образа жизни.

Организаторы отмечают, что марафон не только объединяет спортсменов, но и способствует развитию туризма: благодаря мероприятию сезон на Иссык-Куле начинается раньше обычного. 
