Финансирование спорта в Кыргызстане выросло до 2,6 миллиарда сомов в год

«Государство оказывает системную поддержку спорту, и объем финансирования ежегодно растет. В 2020-м из бюджета выделили около 800 миллионов сомов, а в 2025-м — почти 2,6 миллиарда. Это свидетельствует о высоком доверии к отрасли и нашей ответственности перед атлетами», — заявил заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов на коллегии Государственного агентства по физической культуре и спорту.

Он отметил, что создание профильного агентства (выделено из Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики. — Прим. 24.kg) позволило сосредоточить ресурсы и повысить качество управления отраслью.

На коллегии главными задачами ведомства назвали расширение массового спорта, модернизацию инфраструктуры, развитие женского спорта и открытие школьных секций.

Замглавы кабмина акцентировал внимание на подготовке к XXXIV летним Олимпийским и XVIII летним Паралимпийским играм в Лос-Анджелесе. Он поручил проанализировать недостатки и обеспечить достойную подготовку сборной к главным стартам четырехлетия.

Эдиль Байсалов дал ряд поручений:

ускорить запуск ГП «Кыргызский центр спортивно-оздоровительной медицины»;

усилить меры безопасности на массовых мероприятиях;

активизировать цифровую трансформацию услуг в сфере спорта;

Кыргызской государственной академии физической культуры и спорта — пересмотреть учебные планы и усилить подготовку специалистов по новым видам спорта.

В 2026 году КР примет крупные международные турниры:

чемпионат Азии по борьбе;

чемпионат Центральной Азии по парусному спорту на Иссык-Куле;

VI Всемирные игры кочевников.

По итогам коллегии профильным структурам поручили ускорить разработку комплексной программы развития спорта до 2030-го.