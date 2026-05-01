К 20-летию MEGA поддерживает крупнейший концертный тур Kyrgyz Tour в Кыргызстане

Национальный оператор сотовой связи MEGA отмечает свое 20-летие ярко и по-настоящему масштабно. В честь юбилея компания стала партнером первого в стране крупного гастрольного бесплатного проекта Kyrgyz Tour, который объединит музыку и тысячи зрителей по всей республике.

В рамках тура концерты пройдут сразу в семи городах Кыргызстана, превращаясь в заметное культурное событие национального уровня. Гостей ждут выступления популярных артистов, интерактивные зоны, развлечения и подарки от MEGA.

На сцене выступят востребованные исполнители: Begish, Bayastan, Freeman996, Bakr, Aftok, Era, G-Voo, Jetigen и AGA-INI — артисты, чьи треки сегодня звучат по всей стране и за ее пределами.

MEGA делает участие в событии максимально доступным для своих абонентов — получить билет можно бесплатно через мобильное приложение MegaPay (доступно в App Store и Google Play).

Что нужно сделать:

Откройте MegaPay и нажмите на баннер Kyrgyz Tour. Пройдите процесс персонификации (если вы еще не зарегистрированы или не завершили подтверждение данных). Далее зарегистрируйтесь на сайте tiki-tiki.kg. Готово! Билет автоматически появится в вашем личном кабинете.

Важно: один абонент может оформить только один билет. Количество билетов ограничено.

MEGA приглашает всех присоединиться к Kyrgyz Tour и отметить 20-летие компании вместе — в атмосфере музыки, энергии и единства.

