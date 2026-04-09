Общество

В школах Кыргызстана перепишут уроки физкультуры и усилят требования к инклюзии

В Кыргызстане вынесли на общественное обсуждение законопроект о внесении изменений в закон «О физической культуре и спорте».

Документом предлагается существенно обновить подход к преподаванию физкультуры в образовательных организациях. В частности, закрепляется, что занятия должны проводиться строго в учебное время по государственным стандартам с соблюдением санитарных требований.

Школы и вузы обяжут ежегодно проводить тестирование физической подготовленности учащихся, а также внедрить постоянный мониторинг их физического развития.

Отдельно прописаны нормы для детей с ограничениями по здоровью. Они должны заниматься в специальных медицинских группах и группах лечебной физкультуры. Учащиеся с инвалидностью будут вовлечены в занятия с использованием адаптивной физической культуры.

Также изменения затрагивают сферу спорта для лиц с инвалидностью. Государство закрепляет обязанность обеспечивать им доступ к спортивной инфраструктуре, а спортивным организациям запрещается отказывать в услугах при отсутствии медицинских противопоказаний.

Кроме того, спорторганизации независимо от формы собственности должны предоставлять возможность заниматься спортом не менее чем пяти людям с инвалидностью.

Как отмечается в справке-обосновании, инициатива направлена на развитие инклюзивного образования и расширение вовлеченности граждан в занятия физической культурой.

Законопроект размещен на сайте Жогорку Кенеша для общественного обсуждения.
