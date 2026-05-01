Бизнес

Simbank напоминает, как получить максимум кешбэка в мае

Май — время отдыха, встреч с близкими и небольших путешествий. В Simbank предлагают провести этот месяц не только приятно, но и выгодно: в приложении можно получать кешбэк до 20 процентов. Главное — не забывать выбирать категории в начале месяца.

Пользователи Simbank могут ежемесячно выбирать категории, по которым будет возвращаться часть потраченных средств.

В мае доступны:

  • продукты и супермаркеты — 2 процента;
  • кафе и рестораны — 3 процента;
  • такси — 5 процентов;
  • развлечения и спорт (например, фитнес-клубы, аренда самокатов через SunRent и другие активности) — 3 процента;
  • маркетплейсы (Ozon, Wildberries, AliExpress, Taobao, Amazon, Temu) — 5 процентов;
  • кино — 20 процентов;
  • ОСАГО — 20 процентов (включена по умолчанию);
  • Alma Go — 5 процентов (включена по умолчанию).

В мае действует повышенный кешбэк при заказе еды через сервис Alma Go — 5 процентов при оплате картой Simbank. Эта категория, как и кешбэк на ОСАГО, подключена по умолчанию и не требует выбора.

Механика проста: достаточно выбрать две категории в приложении, оплачивать покупки картой — и кешбэк начисляется автоматически после каждой операции.

В Simbank также отмечают, что кешбэк начисляется и при оплате собственными средствами, и при использовании кредитного лимита, но в этом случае процент может быть ниже.

Что важно учитывать при получении кешбэка

Чтобы получить кешбэк, важно учитывать способ оплаты и категорию операции — именно по ним происходит начисление.

Основные условия:

  • кешбэк начисляется при оплате картой — в магазине, онлайн или через бесконтактные сервисы (например, Google Pay или Garmin Pay);
  • при оплате по QR-коду через приложение кешбэк не предусмотрен;
  • категория покупки определяется автоматически по данным торговой точки (MCC-коду).

Итог простой: выбрали категории, оплатили покупку — получили часть денег обратно.

Пусть майские покупки будут не только приятными, но и выгодными!

Приложение уже доступно для загрузки в App Store и Google Play.

Мобильный банковский сервис Simbank от ОАО «Дос-Кредобанк». Лицензия НБ КР № 037.  
Бизнес
Simbank напоминает, как получить максимум кешбэка в&nbsp;мае Simbank напоминает, как получить максимум кешбэка в мае
Simbank напоминает, как получить максимум кешбэка в мае