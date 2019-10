Кыргызстанец Кямран Аббасов стал чемпионом мира по ММА по версии One FC

Кыргызстанец Кямран Аббасов выиграл пояс чемпиона мира по версии One FC.

В Джакарте (Индонезия) 25 октября прошел турнир One Championship — Dawn of Valor. Организатором выступила One FC — одна из ведущих в мире компаний, проводящих профессиональные бои по смешанным единоборствам. В главном событии вечера Кямран Аббасов бился с Себастьяном Кадестамом (Швеция). Кадестам защищал пояс чемпиона мира по версии One FC в полусреднем весе.

Бойцы провели пять раундов по пять минут. Аббасов доминировал. Действовал эффективно и зрелищно, продемонстрировав большой арсенал приемов. В итоге он одержал победу единогласным решением судей.

Кямран Аббасов — первый в истории Кыргызстана чемпион One FC. Это был его четвертый бой под эгидой данной организации. Дебютный он уступил, а в остальных победил. Всего он провел 26 профессиональных поединков по ММА: 22 выиграл и четыре проиграл. Интервью с Кямраном Аббасовым — здесь.