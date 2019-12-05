Чемпион мира по грэпплингу: Хочу сразиться с лучшими в мире бразильскими бойцами

Мало кто может за два месяца выиграть медали на чемпионатах мира по двум видам спорта. Абдурахманхаджи Муртазалиев смог: в сентябре стал чемпионом мира по грэпплингу UWW, в ноябре — серебряным призером ЧМ по джиу-джитсу «не-ваза».

Он блестящий спортсмен, успешный президент Федерации джиу-джитсу Кыргызстана и перспективный тренер. Откуда у него на все силы и как государство отблагодарило его за успехи, 25-летний борец рассказал 24.kg.

Фото 24.kg. Абдурахманхаджи Муртазалиев c медалями чемпионатов мира по грэпплингу и джиу-джитсу в гостях у 24.kg

Ошибка судьи стоила золота

— Чего вам не хватило для победы на чемпионате мира по джиу-джитсу?

— В финале мне противостоял один из лучших джитсеров России. Я досрочно уступил ему на ЧМ-2016 и Всемирных играх — 2017. Перед нынешней встречей забыл об этом и хорошо настроился. Во время схватки все шло по плану, но возник спорный момент: судья дал мне балл и сразу забрал. Его-то мне и не хватило. Несколько судей чемпионата, включая главного, потом сказали, что их коллега ошибся и я заслуживал золота.

В этом сезоне также выиграл бронзу на чемпионате Азии по версии «не-ваза». Эта версия входит в программу Азиатских игр, по ней ведется международный рейтинг. Раньше занимал в нем шестое место. Думаю, теперь буду вторым.

Фото @murtazaliev_bjj. Абдурахманхаджи Муртазалиев (слева) на чемпионате мира по джиу-джитсу – 2019

— Весной вы получили коричневый пояс — один из самых престижных в джиу-джитсу. Что это для вас значит?

— Я доволен. Шел к нему 6,5 года. Отныне на всех турнирах могу выполнять разнообразные болевые приемы на ногу. Это моя «коронка». До этого приходилось себя ограничивать.

— Стремитесь к черному поясу?

— Не тороплюсь. Его наличие не гарантирует, что человек отлично готов, а, скорее, показывает, что он давно в джиу-джитсу. Я побеждал обладателей черного пояса, имея синий. На минувшем чемпионате мира был единственным призером в своей категории с коричневым поясом. У остальных был черный.

Фото @murtazaliev_bjj. Абдурахманхаджи Муртазалиев (справа) получает коричневый пояс от титулованного российского спортсмена Марата Гафурова. Апрель 2019 года

Часы для победителя

— С какого раза стали чемпионом мира по грэпплингу UWW?

— С третьего — в 2014-м и 2015-м брал серебро. Потом три года на ЧМ не ездил.

— Грэпплинг для вас проще джиу-джитсу?

— Не бывает простых соревнований. Соперники всегда хотят выиграть.

— За победу на ЧМ многие пользователи соцсетей требовали у государства подарить вам квартиру. Расстроились, не получив ее?

— Нет. Меня отблагодарили по-другому. Мэр Бишкека Азиз Суракматов подарил часы и выразил готовность помогать нашей федерации. Управление физической культуры и спорта при мэрии помогло с поездкой на ЧМ по джиу-джитсу. Спикер Жогорку Кенеша Дастанбек Джумабеков тоже подарил часы. Он поддерживает федерацию.

После этой победы нас стала спонсировать крупная частная компания.

Когда брат — главный тренер

— В 2018-м вы взяли бронзу на летних Азиатских играх. Какие эмоции испытали?

— За 4,5 месяца до них получил травму. Лечился три месяца. О медали не думал. Хотел просто выступить. Пропустить соревнования, о которых мечтал четыре года, было бы очень обидно.

Конкуренция была бешеной — я провел пять схваток. Хвала Всевышнему, что оказался на пьедестале.

— Ваш брат Муртазали стал третьим в той же категории. Он говорил, что, попади вы оба в финал, отдал бы победу вам. А вы как поступили бы?

— Выходить против него не стал бы. Боремся только на тренировках.

Я гораздо младше него. У меня будет больше возможностей победить на Азиатских играх. Правильнее было бы, чтобы чемпионом стал он.

— Муртазали — главный тренер сборной. Как вам работается с ним?

— Он добросовестно выполняет свои обязанности. Например, перед турнирами изучает наших соперников, говорит, чего от них ждать и как с ними бороться. Это всегда помогает. За работу федерации отвечаю я. Если вопрос касается нас обоих, то последнее слово за Муртазали как за старшим.

Фото @murtazaali___. Абдурахманхаджи и Муртазали Муртазалиевы на тренировке в Бишкеке

Турниры, которые еще не выигрывал

— Вы чемпион мира, Европы, Азии, Азиатских игр в помещениях и по боевым искусствам. Остались турниры, где хотите победить?

— В США проходят чемпионаты с солидными денежными призами. Там участвует много бразильских джитсеров, считающихся одними из сильнейших в мире. Собираюсь туда в 2020-м. Меньше года до старта пляжных Азиатских игр. Их пока не выигрывал. Надо стать чемпионом мира по джиу-джитсу.

— В этом году еще будут соревнования?

— Повезу учеников в Казахстан на Arlan Grip Selection. Хочу посвятить им максимум времени, поэтому выступать не буду. Позднее начну готовить их к отбору на игры «Дети Азии — 2020».

— Давно тренируете?

— С тех пор, как Муртазали возглавил сборную. Заменяю его, когда он на сборах. Веду дополнительные занятия. Индивидуально работаю с членами национальной команды. Хочу дать им все, что знаю сам. Особый акцент делаю на технику и тактику.

Сборная занимается на базе академии Kyrgyzstan Top Team. Там много перспективных спортсменов — от юношей до ветеранов. Им тоже уделяю внимание. На чемпионате мира по версии «не-ваза» молодые борцы академии выиграли две бронзы.

Где родился, там и пригодился

— Получаете стипендию?

— Призеры летних Азиатских игр должны были получать ее два года. Однако после первого года ее неожиданно убрали. На некоторых членах нашей сборной это отразилось негативно. Победитель Азиады Торокан Багынбай уулу на чемпионате мира не показал всего, на что способен.

— Была мысль уехать куда-то, где лучше условия?

— Следую принципу «где родился, там и пригодился». У нашей федерации есть взаимопонимание с государством. Оно видит, как мы стараемся, и по мере возможности помогает.

Джиу-джитсу охватывает регион за регионом. Особенно развито оно на юге. Летом мы с братом проводили там мастер-классы и порадовались хорошему уровню борцов. Мы готовы делиться знаниями со всеми, кто хочет продвигать наш вид спорта.

— Вам больше нравится выступать, развивать джиу-джитсу или тренировать?

— Не могу представить себя без чего-то из этого. Все занятия мне дороги.

— Они отнимают много сил?

— Конечно. Но есть люди, которые помогают. В работе федерации — генеральный секретарь Айжан Кадырбекова, в подготовке спортсменов — тренер по дзюдо Сергей Кладнов.

Фото @murtazaliev_bjj. Слева направо: боец UFC Рафаэль Физиев, тренер Сергей Кладнов и Абдурахманхаджи Муртазалиев на тренировке в Бишкеке. Август 2019 года

— Каково быть кумиром молодежи?

— Это большая ответственность. Нельзя ошибаться, зная, что на тебя смотрят.

Говорю ученикам быть скромными и верить в себя. Советую придерживаться религии. Мне она помогает. Стоит немного отступиться, сразу проблемы.

Грэпплинг — вид единоборства без оружия: выявить наиболее рациональный метод ведения схватки с одним противником в поединке без ударов, независимо от его физических возможностей и весовой категории. Разработан на основе различных видов борьбы, таких как самбо, дзюдо, вольная борьба и бразильское джиу-джитсу. Последнее является очень близким, родственным стилем.

Как Абдурахманхаджи попал в джиу-джитсу, когда возглавил федерацию и чего добился на раннем этапе карьеры, читайте в его предыдущем интервью 24.kg.