Боец ММА из Кыргызстана Муртазали Магомедов дебютирует в UFC

Стала известна дата дебютного боя спортсмена из Кыргызстана Муртазали Магомедова в UFC. Об этом сообщается на сайте турнира.

Он будет драться на UFC Fight Night 279 (UFC Vegas 119), который пройдет 21 июня в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Соперником кыргызстанца станет Мелсик Багдасарян из Армении. Поединок пройдет в полулегкой весовой категории (до 65,8 килограмма).

Магомедов выиграл контракт с UFC на турнире Dana White’s Contender Series.

В сентябре 2025 года он бился против Брайана Зурчерва из Мексики и нокаутировал его в первом раунде (1 минута 37 секунд).
2 мая: где в Бишкеке отключат свет
Международные спортивные игры «Жемчужина Кыргызстана» пройдут в июне. Расписание
Cloudflare убрал статус шпионского приложения с российского мессенджера Мах
